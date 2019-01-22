Николай Стариков: В вопросе Курил Россия решила щелкнуть японцев по носу

«НЕ ОТДАВАЙТЕ НАС»

- Николай, наши радиослушатели спрашивают - что за свистопляска вокруг наших Курил? Люди там ходят с транспарантами «Не отдавайте нас». Что-то их встревожило.

- Высказывания японских руководителей. Выступает премьер Японии: «Когда нам передадут часть Курил, мы не будем выселять оттуда русских». Наш МИД долго утирался и молчал. А я бы заявил японцам в ответ: «И мы в случае передачи нам острова Хоккайдо гарантируем, что ни один японец не будет оттуда выселен». Пришло время разговаривать с нашими «партнерами» другим языком. Я понимаю, что Япония экономически для нас важна - там заводы, инвестиции. Но есть вещи важнее экономики - внутреннее спокойствие. Каждый гражданин России должен быть уверен: никто и никогда ни пяди российской территории не отдаст.

Кроме того, мирный договор с Японией нам по большому счету не очень-то и нужен. Фактически состояния войны с Японией у нас нет с 1956 года.

МИРНЫЙ ДОГОВОР И ОСТРОВА

- Мирный договор и отсутствие войны - это разные вещи.

- В данном случае - одно и то же.

- Но зачем тогда этот дипломатический танец последних месяцев? Если мы не собираемся отдавать острова японцам, зачем мы водим их за нос?

- Я тоже задаю себе этот вопрос. Задавал его и специалистам. Ответа пока нет. Что-то под этими коврами действительно происходит. С моей точки зрения, вести переговоры о передаче части территории нашего государства кому-то - просто бессмысленно.

- И граничит с государственной изменой?

- Именно поэтому депутаты Госдумы даже внесли законопроект, который фактически запрещает передачу островов.

Николай Стариков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЫТАЕМСЯ ЛИ МЫ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ?

- Обычно тема островов возникает, когда в российской казне заканчиваются деньги. И появляется желание пококетничать с кавалером, чтобы покушать за его счет, но при этом ничего ему не дать. Или другая версия: так мы пытаемся вырваться из международной изоляции.

- Очень сомнительные версии. Например, никакой дипломатической изоляции, несмотря на козни США, нет. На Востоке у нас прекрасные отношения с Китаем. И будоражить своих собственных граждан ради того, чтобы японские граждане стали к нам лучше относиться, большого смысла не вижу.

- Дайте тогда версию, которая это объяснит.

- А вот дам. Смотрите, как все было сделано. Идет нарастание этого танца. Вальс все быстрее и быстрее. Японцы, у которых уже голова закружилась, делают радостно-странные заявления. Но 11 января МИД России вдруг выступает с заявлением, что любые переговоры должны основываться на двух пунктах: Япония признает итоги Второй мировой войны и соглашается с суверенитетом Российской Федерации над Курильскими островами.

- Тогда исчезает предмет спора. Если ты признаешь суверенитет этих территории, зачем переговоры?

- Совершенно верно. У меня такое ощущение, что своим заявлением наш МИД щелкает японцев по носу.

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СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ?

- Но почему бы не представить ситуацию другим образом. Сначала кто-то в Москве тихо пообещал японцам, что передача островов теоретически возможна. А когда японцы поверили на слово и начинали у себя кричать, дескать, вот-вот вернем обещанные территории, наши поняли: беда! Поэтому и мидовский отлуп японцам был дан торжественно.

- А в дипломатии на слово верит только Горбачев...

- И японцы.

- Они такие наивные… Прямо вчера родились. Если мирный договор будет подписан на условиях того, что Япония признает суверенитет России над островами, то дальше обсуждать нечего. Сегодня любой политик, который попытается передать другому государству часть российской территории, просто обнулит свой рейтинг. Это политическое самоубийство. Так что я почему-то железно уверен, что этого не произойдет.

ВОПРОС ДНЯ

Стоит ли мирный договор России с Японией Курильских островов?

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Нет, не стоит. Никакой мирный договор победителя с побежденным не стоит территорий своих, которые даже по международным нормам, даже не считая несогласия Японии, что они наши, уже считаются российскими. При подобной передаче ведь российская граница будет по-другому проходить! Рыболовная, шельфовая, 12-мильная зоны... Ведь уже однажды перенесли линию при признании Шпицбергена норвежским, и что мы получили?

Александр ЖИЛИН, политолог:

- Чего добиваются руками Японии американцы? Дело ведь не в Курильских островах! Дело в создании прецедента для начала реализации англосаксонского сценария - начать откусывать русский пирог по краям. Чтобы по всему периметру пошла работа против России. Как только отдаем два острова, тут же могут всплыть другие договоренности. И начинается процесс по Калининграду, второе дыхание приобретает вопрос по Крыму… И далее - везде.

Стоит ли мирный договор России с Японией Курильских островов?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валентин КАТАСОНОВ, профессор МГИМО:

- Это стратегически важные острова. Тут чисто экономические соображения на втором или даже на третьем месте. И это может стать прецедентом, который может вдохновить других наших соседей. У нас есть возможность сегодня добиться мирного договора без территориальных уступок. Ведь у Японии сегодня серьезные проблемы, хотя мы думаем, что это у России сегодня большие проблемы…

Алексей ФИЛАТОВ, вице-президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа»:

- Сколько на эту тему уже рассуждали предыдущие руководители нашей страны. Я бы в виде хохмы продал острова, но не за деньги, а чтобы японцы построили нам высокоскоростную железную дорогу и эксплуатировали ее по своим нормативам. Не деньги перечислили, а именно построили по своим технологиям и из своих материалов, со своими рабочими и инженерами. Но если серьезно, я спокойно отношусь к этой теме.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Моя мама детство провела на Курилах, природа там красивая, инфраструктура запущенная. Японцы смогут там все окультурить...

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