Курильский «подарок» с военной базой в придачу

Лично для себя я вопрос с Курилами полностью закрыл в июле 2016-го. Тогда мы, журналисты «Комсомолки», высадились на центральный остров Курильской гряды - Матуа. Там уже третий месяц работала экспедиции Русского географического общества - РГО, которую (внезапно, правда?) «поддерживали» 6 кораблей Тихоокеанского флота. На остров завезли прорву военной техники и 200 спецов по химической, радиационной и биологической безопасности - вместе с лабораториями, разумеется. Возглавил экспедицию замком Тихоокеанского флота, молодой и в самом хорошем смысле «продвинутый» вице-адмирал Андрей Рябухин. А провожал экспедицию сам Министр обороны Сергей Шойгу. Он ведь еще и президент РГО. Что напрямую вязалось с заявленными целями экспедиции - поиск секретных лабораторий и японского оружия исчезнувшего после капитуляции гарнизона в 1945 году, изучение таинственной сопки в которой якобы 54 подземных этажа.

Уже через пару часов пребывания на острове Матуа, журналисты «КП» поняли: все что они читали об экспедиции, готовясь к командировке - «отвлечение на негодную цель». Собственно, и сам вице-адмирал не скрывал поставленных задач. Военные готовили остров к повторному заселению. После войны там был небольшой советский гарнизон, но после нескольких землятресений и извержения островного вулкана, Матуа в очередной раз бросили, чтобы вернуться, когда этого потребуется Родине. Уже основательно. А Родине потребовалось следующее:

Выяснить, как здесь снабжался водой 10-тысячный японский гарнизон - поскольку остров не имеет своих водных источников. И выяснили - нашли японскую систему водосборных бассейнов и колодцев.

Остатки японский укреплений на острове Матуа.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Далее - оценить состояние аэродрома острова, благо он имел любопытную особенность - мог принимать самолеты при любом ветре. Основные взлетно-посадочные полосы из земли с гудроном оказались в плачевном состоянии. Рулежные дорожки из бетона, способные принимать вертолеты - в идеале.

Остров Матуа. Взлетные полосы, построенные японцами.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Узнать, каким образом тут могли разгружаться японские корабли? Ведь на острове нет никаких бухт и укрытий. После долгих поисков нашли тайный самурайский порт, обследовали подходы, промерили глубины...

Уже на прощание, когда мы уходили с Матуа на большом десантном корабле «Адмирал Невельской», вице-адмирал заметил: «Курильские острова, как оборонительный рубеж, теряют всякий смысл, если хотя бы один остров не имеет гарнизона». Ошибка была исправлена. Уже в сентябре 2016-го на одном уважаемом информагентстве появилось короткое сообщение - на острове Матуа началось строительство военной базы...

Вы по-прежнему верите, что кто-то собирается сдавать Курилы, в обмен на бумаги с подписями?

Я - нет.

РЕПОРТАЖ

Тайны острова Матуа

− Парни, собирайте вещи, завтра по плану — вылет на Матуа, - позвонили нам из пресс-службы Восточного военного округа.

Этот звонок мы восприняли без особого энтузиазма — шел уже седьмой день ожидания благоприятной для полета погоды на острове Итуруп. И надежда попасть на таинственный остров таяла с каждым затянутым молочным туманом утром. Сколько продлится нелетная погода — не знал никто. А знающие «утешали», мол, и месяц можете просидеть здесь.(подробности)

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