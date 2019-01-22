2019-01-22T18:10:09+03:00
В мире

Курильский «подарок» с военной базой в придачу

Наш спецкор Дмитрий Стешин - о том, почему Курильские острова не сдадут
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
Поделиться:
Курильские острова, 2016 год. Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на остров Матуа, на котором во время Второй мировой войны была расположена японская военно-морская база.Курильские острова, 2016 год. Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на остров Матуа, на котором во время Второй мировой войны была расположена японская военно-морская база.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Лично для себя я вопрос с Курилами полностью закрыл в июле 2016-го. Тогда мы, журналисты «Комсомолки», высадились на центральный остров Курильской гряды - Матуа. Там уже третий месяц работала экспедиции Русского географического общества - РГО, которую (внезапно, правда?) «поддерживали» 6 кораблей Тихоокеанского флота. На остров завезли прорву военной техники и 200 спецов по химической, радиационной и биологической безопасности - вместе с лабораториями, разумеется. Возглавил экспедицию замком Тихоокеанского флота, молодой и в самом хорошем смысле «продвинутый» вице-адмирал Андрей Рябухин. А провожал экспедицию сам Министр обороны Сергей Шойгу. Он ведь еще и президент РГО. Что напрямую вязалось с заявленными целями экспедиции - поиск секретных лабораторий и японского оружия исчезнувшего после капитуляции гарнизона в 1945 году, изучение таинственной сопки в которой якобы 54 подземных этажа.

Уже через пару часов пребывания на острове Матуа, журналисты «КП» поняли: все что они читали об экспедиции, готовясь к командировке - «отвлечение на негодную цель». Собственно, и сам вице-адмирал не скрывал поставленных задач. Военные готовили остров к повторному заселению. После войны там был небольшой советский гарнизон, но после нескольких землятресений и извержения островного вулкана, Матуа в очередной раз бросили, чтобы вернуться, когда этого потребуется Родине. Уже основательно. А Родине потребовалось следующее:

Выяснить, как здесь снабжался водой 10-тысячный японский гарнизон - поскольку остров не имеет своих водных источников. И выяснили - нашли японскую систему водосборных бассейнов и колодцев.

Остатки японский укреплений на острове Матуа. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Остатки японский укреплений на острове Матуа.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Далее - оценить состояние аэродрома острова, благо он имел любопытную особенность - мог принимать самолеты при любом ветре. Основные взлетно-посадочные полосы из земли с гудроном оказались в плачевном состоянии. Рулежные дорожки из бетона, способные принимать вертолеты - в идеале.

Остров Матуа. Взлетные полосы, построенные японцами. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Остров Матуа. Взлетные полосы, построенные японцами.Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Узнать, каким образом тут могли разгружаться японские корабли? Ведь на острове нет никаких бухт и укрытий. После долгих поисков нашли тайный самурайский порт, обследовали подходы, промерили глубины...

Уже на прощание, когда мы уходили с Матуа на большом десантном корабле «Адмирал Невельской», вице-адмирал заметил: «Курильские острова, как оборонительный рубеж, теряют всякий смысл, если хотя бы один остров не имеет гарнизона». Ошибка была исправлена. Уже в сентябре 2016-го на одном уважаемом информагентстве появилось короткое сообщение - на острове Матуа началось строительство военной базы...

Вы по-прежнему верите, что кто-то собирается сдавать Курилы, в обмен на бумаги с подписями?

Я - нет.

РЕПОРТАЖ

Тайны острова Матуа

− Парни, собирайте вещи, завтра по плану — вылет на Матуа, - позвонили нам из пресс-службы Восточного военного округа.

Этот звонок мы восприняли без особого энтузиазма — шел уже седьмой день ожидания благоприятной для полета погоды на острове Итуруп. И надежда попасть на таинственный остров таяла с каждым затянутым молочным туманом утром. Сколько продлится нелетная погода — не знал никто. А знающие «утешали», мол, и месяц можете просидеть здесь.(подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нефть, рыба, редкие металлы: чем богаты Южные Курильские острова, за которыми охотится Япония

Эти территории и акватории не менее богаты, чем проданная когда-то Штатам Аляска (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СТЕШИН

 
Читайте также
Новости 24
Путин обсудил с Абэ перспективы мирного договора между Россией и Японией
Завершились переговоры Путина и Абэ
В МИД России отметили исправную работу каналов связи между военными РФ и США
Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»
Стали известны подробности об iPhone XR второго поколения
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Штурмовали самолет и вывели: Пассажир "Боинга" рассказала о задержании мужчины, требовавшего развернуть борт
На базе Ил-38Н построят новый самолет-охотник за субмаринами
Зубков покинул пост главы Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
В Испании девятый день пытаются спасти малыша, провалившегося в колодец
Уголовное дело возбудили после захвата самолета Сургут-Москва
В Арктике развернули комплекс, способный обнаруживать крылатые ракеты за тысячу километров