"Он человек внушаемый, его могли завербовать": знакомая рассказала о дебошире, развернувшем самолет Сургут-Москва

Драма с попыткой угона самолета Сургут — Москва благополучно завершилась. Злоумышленника скрутили спецслужбы, никто из пассажиров не пострадал. И теперь все задаются вопросом, кто этот мужчина, требовавший отвезти его в Афганистан, и зачем ему это нужно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687569" frameborder="0"></iframe> Видео из Ханты-Мансийска, возле аэропорта оцепление.

Сообщается, что это 41-летний житель Сургута. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его знакомой.

- У Паши есть психические отклонения. Со стороны их не увидишь, он не пускает слюну и не пытается есть землю. Просто в некоторых ситуациях, скажем так, ведет себя не как взрослый мужчина, а как ребенок, - рассказывает женщина. - Он не агрессивный, просто не такой, как все.

По словам нашего собеседника, мужчина часто выпивал.

- По праздникам, по будням — без разницы. А если собрался лететь, мог накатить для храбрости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687603" frameborder="0"></iframe> Задержание «захватчика» авиалайнера.Захватившего рейс Сургут-Москва пассажира задержали. Видео: ruptly.tv

Раньше он трудился на производстве, ведь с нехитрой физической работой он справлялся без проблем. Но на предприятии начались проблемы, мужчина перебивался случайными заработками. В последнее время он все больше сидел дома.

- В новостях говорят, что он в момент задержания был сильно пьян. Может, алкоголь наложился на особенности его психики и дал такой результат, - предполагает знакомая угонщика. - Кроме того, у нас в Сургуте очень активны вербовщики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории — РФ). А Паша ведь как раз требовал, чтобы самолет отправился в Афганистан. Он человек довольно податливый, внушаемый, На него, наверно, легко было бы повлиять. Тем более, никаких причин лететь в Москву у него не было. Да и не зарабатывает он столько.

Знакомая мужчины уверена, что с его диагнозом тот ни в коем случае не мог бы получить оружие легальным путем. Ему просто не выдали бы разрешение.

- Если предположить, что в этом замешаны террористы, возможно, они ему и передали пистолет.

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