"Сажать самолет решили там, где были более подготовленные спецподразделения": пассажира, пытавшегося угнать "Боинг" в Кабул, задержали

Во вторник 22 декабря днем стало известно, что рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, примерно через полчаса после взлета изменил маршрут по требованию пассажира, который заявил о том, что он вооружен и требует направить самолет в Афганистан.

В третьем часу дня ( по Москве), развернувшийся обратно Боинг-737, на борту которого было 69 человек, в том числе 7 членов экипажа, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Никто из пассажиров и пилотов не пострадал. Человек, который заставил изменить курс —это, по предварительным данным, 45-летний житель Сургута Павел Шаповалов. Он был задержан сотрудниками спецслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687569" frameborder="0"></iframe> Видео из Ханты-Мансийска, возле аэропорта оцепление.

За комментариями «КП» обратилась к Валерию Постникову, исполнительному директору Общества независимых расследователей авиационных происшествий.

- Две странности. Место, куда он предложил направиться — Афганистан. И якобы наличие у него оружия. То, что командир экипажа принял решение развернуть самолет и посадить в Ханты-Мансийске — это разумно. При том, что Боинг 737-й 2900 километров до Кабула мог бы преодолеть без проблем.

Ханты-Мансийск. Вход в здание Международного аэропорта. Фото Алексей Черенков/ТАСС

И как этот человек смог пронести на борт хоть что-либо, похожее на оружие? Что, секьюрити в аэропорту Сургута просто спали? Сомневаюсь. Или он держал оттопыренный карман и кричал, что у него бомба, и он к черту разнесет самолет, если не полетят в Афганистан?

Были случаи, когда человек вытаскивал из-за пазухи два проводка, держал их на расстоянии двух сантиметров и угрожал, что вот он их сейчас соединит - и все полетит в тартарары. Это уже потом выяснялось, что за пазухой у него ничего нет .

Скриншот маршрута с сайта FlightRadar24: самолет развернули в воздухе.

Полагаю, командир экипажа доложил о нештатной ситуации на землю и получил соответствующие инструкции. Наверняка, по мнению земли, ему выбрали место посадки, где на тот момент ближе всего находились наиболее подготовленные спецподразделения. Это все делается в течении весьма короткого времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687570" frameborder="0"></iframe> Видео из Ханты-Мансийска, возле аэропорта оцепление.

- Если бы он хотел угнать борт именно в Афганистан, то ему пришлось бы пройти несколько воздушных госграниц.

- А в каком состоянии взяли этого «захватчика самолета»? Он, может, при приземлении в Ханты-Мансийске сидел уже скрученный и перевязанный скотчем? Главный факт — борт на земле , пассажиры и экипаж живы и здоровы, пострадавших в принципе нет — и это самое главное в этой ситуации.

Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан.

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