Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей

РАЗБОГАТЕЛИ И МАТЬ, И ТЕЩА С ТЕСТЕМ, И ДРУЗЬЯ

15 лет Александр Шестун возглавлял Серпуховский район. Прошел несколько избирательных кампаний, а на пороге уже четвертых для него выборов за ним пришли.

С июня 2018 года он под стражей. Следствие насчитало у этого довольно мелкого в масштабах страны руководителя хищений аж на 10 миллиардов рублей - это рекорд, у полковника Захарченко и то меньше.

Генпрокуратура направила в Мос­облсуд иск с требованием изъять незаконно нажитое. Не дожидаясь приговора. Прежде так не делалось.

- Иск подан лично к Шестуну и еще 35 соответчикам - 15 физическим и 25 юрлицам, - пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. - Это его близкие родственники и друзья. До прихода во власть ни у него, ни у его семьи не было крупной собственности. Участок в 470 кв. м, две автомашины (одна из которых отечественного производства) и магазин площадью 406 кв. м - вот и всё. За 15 лет, пока Шестун был главой района, суммарный доход его семьи составил 16 миллионов рублей. На его мать зарегистрировано 19 объектов недвижимости общей стоимостью более 82 миллионов. Притом что ее доход несопоставим с такими суммами. На тестя и тещу - 12 объектов на 33 миллиона, а их официальный доход за эти 15 лет составил 9 миллионов. Еще 313 объектов недвижимости общей стоимостью 290 миллионов зарегистрировано на одного из его основных соратников - Бориса Криводубского и его жену Веру, а их официальный доход за 15 лет - 17 миллионов рублей...

Всего же в иске 565 участков, 111 домов и квартир и 22 автомобиля.

СИСТЕМА ЗЕМЛЯ - ДЕНЬГИ

Схема проста. Земли района продавались своим людям или фирмам на фиктивных аукционах по заниженной стоимости, затем перепродавались уже по реальной цене. Разница и становилась доходом. С улицы на такие «открытые» аукционы попасть было нельзя.

Второй вариант - использование дыр действовавшего до 2015 года Земельного кодекса. Если фирма брала в аренду участок и начинала на нем строить, то могла купить эту землю по льготной ставке. Так, в августе 2009 года дружественное Шестуну ООО «Центр» взяло в аренду 10 га. Построило 4 домика для сторожей по 7 кв. м и стало собственником. Заплатив всего 628 тысяч рублей. Это 628 рублей за сотку. Сейчас кадастровая стоимость этой земли - 62,8 миллиона. В сто раз дороже!

Для реализации таких схем было создано около 40 фирм, на них оформили как минимум 144 объекта более чем на 1 миллиард. Шестун заявляет, что не имеет никакого отношения к этим участкам. Мол, есть у них хозяева, с них и спрашивайте.

- Некоторые участники этих сделок стали сотрудничать со следствием, - сообщил Александр Куренной. - Рассказали, что являются лишь номинальными владельцами. Своих денег не платили, перепродавали объекты тем, кому скажут Шестун и его приближенные.

ДЕПУТАТ ИЗ КВН

54-летний Александр Шестун - коренной серпуховчанин, рос в интеллигентной семье. Дед в буденовке, отец с майорскими погонами. Книги, фотоаппарат, музыкальная школа. Но главной страстью, как он сам пишет в автобиографической книге «Моя фамилия», были деньги и приключения. И того и другого во взрослой жизни хватило с лихвой.

После армии отучился в Костромском технологическом институте. Успешный командир стройотряда, умел деньгу заколачивать. Ездил в загранку: из Польши привозил дешевые модные тряпки, из Индии - жемчуга и изумруды. Успел и в партию вступить в 1988-м - кто ж знал, что не пригодится. Бизнесом занялся в родном Серпухове.

- Помню я Шурика, лампочками торговал, - рассказал житель Серпухова, бывший правоохранитель. - От прочей бизнес-братии отличался тем, что почти не пил. Ну и говорил складно.

Что есть, то есть: язык у Шестуна подвешен - недаром был капитаном институтской команды КВН.

Бизнес расширялся, возникли связи и в местной администрации. В 1999-м

избрался депутатом райсовета. И не разочаровал народ: добился снижения тарифов на услуги связи для населения, наседал на местную милицию, чтобы лучше работала. Активность оценили - в 2002-м был избран председателем райсовета. А на следующий год - главой района. Кто его знает, прошел бы Шестун или нет, но кто-то помог: кинул в его машину гранату. Был ранен охранник, а Шестун, цел и невредим, но с репутацией страдальца за народ, набрал почти 30%, на 9% опередив тогдашнего главу Серпуховского горсовета военного контрразведчика Романа Горбунова.

Александр Шестун утверждает, что невиновен, и надеется вернуться к жене и детям. Фото: facebook.com

ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Но в Серпухове рассказывают про Шестуна и другое. Летом 1999-го, возвращаясь с рыбалки, он не поделил дорогу с другим водителем. Вышли, сцепились, пришлось Шестуну несладко. «Мне нанесли несколько ударов по голове и корпусу Кирилин и еще какой-то парень», - написал он потом в милиции.

Оставлять обиду без ответа не в его правилах, как написал он в своей автобиографической книге двумя годами позже. Метнулся домой и вернулся с помповым ружьем «Ремингтон-870». В сопровождении своего друга Бориса Криводубского.

Кончилось тем, что Кирилин получил пулю в лоб. Официально это было представлено так, будто оружие как-то оказалось у Криводубского, тот нечаянно выстрелил, но пуля-дура попала в асфальт и срикошетила.

Однако по городу пошли слухи, что Борис просто прикрыл друга. Криводубский провел почти полгода в СИЗО, потом дело прекратили... за отсутствием состава преступления.

ПРОКУРОРСКИЕ ВОЙНЫ. НАЧАЛО

В 2008 году за Шестуна проголосовали уже 76%. К этому времени он добился улучшения газоснабжения, выделял средства на ремонт дорог, школ, клубов, район стал одним из лучших в области по темпам развития и налоговым сборам. Одновременно и друзьям землю выделял, и себя не забывал, и с правоохранителями дружил. Городскому прокурору Сергею Абросимову дал землю под строительство дачи.

Однако Абросимова перевели в Ростов-на-Дону. А новый прокурор Олег Базылян эстафету дружбы не принял. Даже наоборот - попытался посадить Шестуна, обвинив в преднамеренном банкротстве МУП «Энергосервис». Предприятие занималось сбором коммунальных платежей с жителей района, но до бюджета деньги никак не доходили.

По одним сведениям, Шестун бросился за защитой к Абросимову. Но по словам нашего источника, защита Шестуну была уже не нужна.

- Дело было дутое. Кураторы Шестуна его на раз прекратили. Но в благодарность попросили его прокачать Абросимова. Шестун согласился. Позвонил, говорит: «У меня беда, выручай!» Абросимов узнал, что дело и так прекращается, но клюнул, попытался извлечь выгоду: мол, готов помочь, но нужно разным людям заплатить. И при передаче 5 млн рублей его задержали.

- А ФСБ какой резон на Абросимова дело заводить?

- Ну ничего себе! Посадить прокурора такого уровня - это всегда успех, есть чем отчитаться.

В итоге Абросимов получил 8 лет, причем за мошенничество, а не за взятку.

В ответ прокуратура арестовала заместителя Шестуна Елену Базанову. Взятку спровоцировал оперативник, прикинувшийся предпринимателем.

- От Базановой, видимо, требовали дать показания на Шестуна, но она этого не сделала. И получила семь с половиной лет, - продолжает собеседник.

БИТВА ПРИ КАЗИНО

Затем последовал удар уже по самому Шестуну: по заявлению авторитетного предпринимателя Сергея Романова в отношении главы района возбудили дело о вымогательстве.

А что Шестун? Недолго думая записал видеообращение к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву о коррупции в областной прокуратуре. То ли жанр сработал, то ли снова спецслужбы помогли, но дело прекратили.

В 2011-м он нанес ответный удар. У всех на памяти громкое дело о крышевании прокурорами подпольного игорного бизнеса. Когда об этом писали, упоминался некий засекреченный свидетель, этакий сорвиголова, который всех записывал и вывел «голубые мундиры» на чистую воду. Оказывается, это был не кто иной, как Шестун - он сам признался в этом в своем Инстаграме.

Так что нынешняя активность ведомства вполне объяснима. Что не отменяет вопроса к Шестуну и его соратникам: откуда деньжищи?

ТУТ И СПЕЦСЛУЖБЫ НЕ ПОМОГУТ

А глава района, ударив по прокуратуре, вошел в разоблачительский раж. Стоило подмосковному управлению Росимущества начать выяснение, законно ли была выделена земля под один из объектов, на начальницу управления Елену Паткину завели дело о хищении 154 млн руб. Шестун не скрывает - его рук дело: «Мы нашли обиженных людей, которые слили информацию».

СВАЛКА ПРЕТКНОВЕНИЯ

В 2014 году у него началось жесткое противостояние с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Больной вопрос для области, а особенно района - мусорная свалка на полигоне «Лесная». Глава района поддерживает, а возможно, инициирует многочисленные митинги - он вместе с народом борется за закрытие полигона. А глава области, который до сих пор его не закрыл, получается, против?

Становится ясно, что работать в одной команде они не могут.

Но Шестун же не из тех, кто убегает! Он снова выложил в интернет обращение к президенту (на этот раз уже к Путину), а еще - записи своих разговоров с высокопоставленными собеседниками во власти и право­охранителями. Записывать чуть ли не каждую беседу и выкладывать ее в сеть стало фирменным стилем бывшего главы района. Кто ж захочет с таким работать!

Суть записей сводилась к тому, что Шестуну предлагали уйти в отставку и не выдвигаться на выборах. Забавно, что Навальный тут же провозгласил Шестуна политическим узником, страдающим «за правду».

Но штука в том, что тот стал «за правду», лишь когда понял, что власть уходит. Когда губернатор предложил объединить город и район, Шестун понял, что вряд ли выиграет в таком округе, и стал сопротивляться.

- Но когда был в фаворе, то сам же и ратовал за единый округ, чтобы всем владеть, - говорили мне в Серпухове.

Одно непонятно в действиях властей: если человек действительно незаконно нахапал эти миллиарды, то зачем с ним вообще было вести какие-то переговоры об отставке? Получается, сыграл бы по понятиям - ему бы ничего не было?

Фото: serpukhov.cian.ru

САМЫЕ ДОРОГИЕ ОБЪЕКТЫ

Парк-отель «Дракино»

Площадь - 10 га. Признавался лучшим в Восточной Европе. Отели, коттеджи, картодром, пейнтбольный и конноспортивный клубы, мини-зоопарк... Кадастровая стоимость - 250 млн руб., реальная рыночная - 1,3 млрд руб. Записан на Бориса Криводубского (скрывается в Израиле) и Евгения Дыева, продавца магазина «Браво», где начинал бизнес Шестун.

Фото: serpukhov.cian.ru

База отдыха «Медвежья берлога» (с. Прилуки)

Роскошный коттедж площадью 2300 кв. м. Когда-то личная резиденция Шестуна. В ЦИАНе продавался за 380 млн руб. при кадастровой стоимости 24 млн руб. Сейчас на продажу наложен запрет. На участке в 5 га - основной дом (975 кв. м), гостевой (320 кв. м), баня с бассейном и финской сауной, хамам (400 кв. м), дом для персонала (200 кв. м), теннисный корт, баскетбольная площадка, гараж на 10 авто (площадью 250 кв. м), мобильный автозаправочный комплекс, собственный причал, 3 вертолетные площадки.

Владельцы: ООО «Винтер» (учредители - Сергей Самсонов, партнер Шестуна, скрывается за границей, и кипрская компания «Афтоло Трейдинг»).

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Личная резиденция в п. Большевик

Площадь - 920 кв. м. В этом доме по адресу ул. Тимирязева, 14, проживал Шестун с семьей, там и был арестован. Половина дома записана на него, половина - на жену. Кадастровая стоимость - 15 млн рублей.