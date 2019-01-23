Ленин всерьез опасался только своей тещи

За минувшее столетие реальные события жизни вождя пролетариата трактовались настолько широко, что успели обрасти всевозможными домыслами. Накануне годовщины смерти Ленина (21 января 1924 года) доктор исторических наук Владимир БУЛДАКОВ и кандидат исторических наук Дмитрий АПАЛЬКОВ, представляющие Российскую академию наук и истфак МГУ соответственно, прокомментировали самые известные мифы об Ильиче, которые и сегодня живее всех живых. Беседа прошла на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Миф 1

В эмиграции ни в чем себе не отказывал

- Многие считают, что, когда Ленин летом 1900-го отправился в эмиграцию, и в Швейцарии, и во Франции, и в Германии (где он издавал «Искру») он жил, как бюргер. Катался на велике и попивал пиво, притом что большинство его товарищей по партии за рубежом перебивались с хлеба на воду.

Апальков: - Ленин в Европе никогда не был окружен роскошью. Жил он довольно скромно. За счет прежде всего своей публицистической деятельности, написания статей, книг.

Булдаков: - Я бы добавил: на грани бедности жил на самом деле. Даже в школе молодых революционеров в Лонжюмо под Парижем, где он учил начинающих социал-демократов, которые потом возвращались на нелегальную партийную работу в Российскую империю.

Елизавета Васильевна Тистрова нередко упрекала зятя, что он не способен обеспечить жену материально. Фото: youtube.com

- Будущий вождь мирового пролетариата гениально мыслил и пламенно вещал, но своими руками ничего сделать не мог?

Булдаков: - Что Ленин, что Крупская были в житейском смысле совершенно беспомощными. Ленин даже кашку сварить, яичницу пожарить не мог. Крупская то же самое. До некоторого времени положение дел этой семьи спасала теща.

- Мама Крупской, Елизавета Васильевна Тистрова, обеспечивала им бытовой тыл?

- Да. Теща была единственным человеком, которого Ленин опасался всерьез. Тоже характерная деталь. Она указывала зятю, что он не может как следует жену обеспечивать материально. И вообще была довольно суровой. После ее смерти Владимир Ильич и Надежда Константиновна вынуждены были питаться на стороне, искать дешевые кафе. Вообще семье Ленина за рубежом приходилось весьма и весьма несладко.

- А деньги, которые боевики левых партий «экспроприировали» во время налетов на банки, на инкассаторов в России, до Ленина в его европейские дали не доходили?

Булдаков: - Говорить о том, что Ленину поступали какие-то деньги из России от различных эксов (экспроприаций. - Ред.), нет, это чепуха. Давно доказано: такие деньги оказались невостребованными даже социал-демократической партией в целом. Документальных свидетельств их расходования РСДРП(б) на партийные цели я не видел, куда эти средства в итоге пошли, мне не известно.

Миф 2

Получал деньги на революцию от правительства Германии

- Уже установлено, что никаким немецким шпионом Ленин не был, но он все же прибыл в опломбированном вагоне из Германии в Россию, которая с Германией весной 1917-го еще сражалась. То есть его как главу РСДРП(б) спонсировало германское правительство?

Апальков: - Если говорить коротко, то на тот момент интересы Германии и Ленина совпадали. А именно - чтобы Россия как можно скорее вышла из войны. Но Владимир Ульянов, конечно, не был немецким шпионом и не получал немецких денег. Факт получения Лениным денег от официальных структур Германии не доказан никем.

Сталин вынужден был признать: политическое завещание Ильича подлинное.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но отношения с Александром Парвусом, известным социал-демократом и финансовым посредником в щекотливых операциях, у Ленина были?

Булдаков: - Сам Ленин, конечно, денег этих лично не получал. Но то, что спонсирование партийных структур левого толка шло - его в начале ХХ века не могло не быть, - это факт. Там все так сложно, что мы никогда этот вопрос не распутаем. Но дело в том, что не только из Германии, но и из России тоже денежки забрасывали. Это обычная форма ведения пропагандистской борьбы. Притом надо понимать, что шли деньги не большевикам, а тем, кто пытался вести подрывную борьбу, разлагать противника.

И вот какая-то часть средств - бог знает какими путями - левым партиям поступала. Сегодня доказано, что деньги получали совершенно точно (и названы суммы) так называемые украинские сепаратисты, «Союз вызволения Украины» - сперва от Австро-Венгрии, затем от Германии. Но известно также, что эти суммы эффективно использованы не были. И уж совершенно точно они не сыграли решающей роли в русской революции и крушении Российской империи.

Как жила бы Россия, если бы 95 лет назад не умер Ленин 00:00 00:00

Миф 3

У Ильича могли быть наследники

- Владимир Ленин не оставил наследников, у них с Надеждой Крупской не было детей. Отношения с Инессой Арманд, как доказано многими исследователями, были платоническими. Кто должен был стать наследником Ленина в общечеловеческом или в партийном смысле?

Булдаков: - Беда в том, что Ленин, как это часто бывает с вождями авторитарного типа, никаких наследников не оставил. И, более того, не мог оставить. Ему и в голову такое не приходило. А что касается завещания, это такая штука неопределенная... Некоторые исследователи считают, что это завещание не настоящее. Они полагают, что в значительной степени Крупская сама его составила. Разумеется, опираясь на определенные, действительно ленинские высказывания. Но физически-то Ленин не мог его написать.

- Потому что у него в 1923 году уже руки не работали - не было мелкой моторики?

- Да. Я сомневаюсь, что он смог бы даже и надиктовать его. Физически вряд ли смог бы.

Апальков: - Я считаю, что точка зрения о политическом завещании Ленина не получила довольно серьезной аргументации. Даже исходя из тех соображений, что о негативной характеристике, данной в этом завещании Сталину («он слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека»), безусловно, знал сам Иосиф Виссарионович еще в 1922 году. Вообще факт диктовок Ленина Крупской был известен еще в конце 1922 года. И Сталин, если б мог и хотел дезавуировать это политическое завещание, конечно, сделал бы это. Но только в том случае, если бы завещание действительно было поддельным. Сталин же тогда вынужден был признать его подлинным, и в 1924-м оно было опубликовано.

Так идиллически представляли себе советские художники жизнь вождя в Шушенском. «В. И. Ленин среди крестьян села Шушенское». Художник В. Басов. 1953 г.

Миф 4

Его можно было спасти, но врачи не сделали этого

- Одно из самых распространенных народных убеждений - «титулованные врачи угробили Ленина». Ведь там же были знаменитые профессора из Германии и наши светила медицины?

Булдаков: - Ленин был обречен в физическом смысле слова. Он практически всю свою активную жизнь страдал головными болями. С сосудами мозга у него было не очень хорошо. Вопрос в том, до какой степени покушение Фанни Каплан и две пули, попавшие в Ленина в августе 1918-го на заводе Михельсона, сыграли здесь стимулирующую роль. Но это вопрос, конечно, к медикам. Я предполагал, что это ускорило его уход из жизни. Однако так или иначе дело дошло до того, что у него к концу жизни работала фактически одна половина мозга.

- Это показало вскрытие в январе 1924 года?

- Да. Что касается медиков, они были бессильны. Недаром Ленин периодически называл то русских врачей дураками, то немецких врачей... Он им уже не верил. И, судя по всему, чувствовал свою физическую обреченность.

Владимир Булдаков и Дмитрий Апальков.Фото: Иван МАКЕЕВ

Миф 5

Если бы вождь прожил дольше, СССР развивался бы иначе

- Если бы Ленин избежал покушений и прожил еще лет 10 или 20, мы бы жили сегодня в могучем Советском Союзе, Ленинград остался бы Ленинградом, а полмира исповедовало бы социализм?

Булдаков: - Думаю, что страна была, может, внешне и другая, но внутренне, по сути своей очень и очень похожа на нас сегодняшних.

- То есть советская империя рухнула бы все равно - хоть и с Лениным-долгожителем?

Апальков: - Да. Мне кажется, что Советский Союз в конечном итоге был обречен, и никакие многолетние усилия Ленина предотвратить такой исход не смогли бы...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ. С золотой медалью окончил гимназию. Старший брат Володи Александр был казнен за участие в покушении на императора Александра III. Был исключен из Казанского университета за участие в студенческих беспорядках. Провел несколько лет в ссылках в России и в эмиграции в Европе. Организовал Российскую социал-демократическую партию (большевиков) и Октябрьскую революцию, создал СССР. Его книги издавались самыми большими в мире тиражами - после Библии и трудов Мао.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир БУЛДАКОВ, д. и. н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Автор работ «Борьба за массы в трех революциях России», «Красная смута», «Утопия, агрессия, власть», «Элиты и толпы» и др.

Дмитрий АПАЛЬКОВ, к. и. н., ассистент кафедры истории России ХХ века истфака МГУ. Автор работ «Дуумвират против новой оппозиции», «Внутрипартийная борьба в РКП(б) - ВКП(б) (1920-е - начало 1930-х гг.)» и др.

В ТЕМУ

«Эк, вас разнесло-то»: В Шушенском ссыльный Ленин жил, как на курорте

... или же терпел лишения?

21 января, - день смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как бы не относились к нему сейчас ученые, следует признать, что Ленин - не только масштабная фигура в истории России, но и неординарный мыслитель и человек. Известно, что в Красноярском крае Ленин провел в ссылке три года. Какой была его ссылка - лишения или курорт? (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ленин правил бы с Троцким, отодвинув Сталина: что было бы, проживи вождь мирового пролетариата дольше

95 лет назад не стало лидера революции и основателя Советского Союза

О том, каким путем пошли бы Россия и мир, если бы после 21 января 1924 года основатель Советского Союза прожил бы еще 15-20 лет, на «Радио «Комсомольская правда» рассуждали историки Владимир Булдаков и Дмитрий Апальков (подробности).

«Комсомолка» рекомендует

Уникальный альбом «Сталин. Главные документы». 456 страниц, более 1000 рассекреченных документов. Книгу можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

Уникальный альбом «Сталин. Главные документы».

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.