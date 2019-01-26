У дочери погибшего актера Дмитрия Марьянова нашелся настоящий отец

Трагическая гибель актера Дмитрия Марьянова вызвала всплеск интереса к его личной жизни. Оказалось, последние годы Марьянов был женат на Ксении Бик, психологе с Украины. Вместе они растили дочку Анфису. Однако после смерти артиста объявился 44-летний ресторатор из Харькова Сергей Коваленко, который называет себя родным отцом девочки. Сергей мечтает увидеться с дочкой, о чем он рассказал «Комсомолке».

«Я уехала, прости, прощай»

- С Ксенией Бик мы познакомились в начале 2008 года в Харькове на дискотеке. У меня тогда был небольшой бизнес, но не такой крупный, как сейчас, не 700 подчиненных. Ксения, безусловно, яркая девушка, я влюбился, - рассказал «КП» Коваленко. - Сразу поженились. Я вообще честный человек: перед тем как с девушкой, извините, переспать, веду ее в загс. У нас с Ксенией была свадьба, после сразу беременность.

- Вы на 12 лет старше Ксении?

- Да, я уже тогда был взрослый, самостоятельный человек. Мы жили в моем доме, при этом достраивался большой коттедж. Ксения не работала. Всю беременность мы были вместе, это был желанный ребенок. Анфиса родилась 8 декабря 2008 года, я забрал их из роддома. А через три дня Ксения взяла малышку и уехала из нашего дома к своим родителям. Ребенку и месяца не было. И не вернулась.

«Поругались из-за фамилии»

- Как Ксения объяснила свой уход?

- Никак. Я был на тренировке утром, получил эсэмэску: «Я уехала, прости, прощай».

- Если она так поспешно уехала, ее что-то не устраивало?

- Самая логичная причина - мой скандал с ее родителями по поводу фамилии. Когда Ксения выходила за меня замуж, мы договорились с тестем (Валентином Биком, на тот момент - начальником контрразведки СБУ. - Ред.), что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, но дети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители начали настаивать на своей. Я встретился с ее родителями, когда Ксения еще была в роддоме, и сказал, что я с ними общаться не буду. Пояснил, что не стану препятствовать их общению с ребенком, но в это время меня в усадьбе не будет. Мы поговорили на повышенных тонах. И то, как вскоре повела себя Ксения, думаю, это давление родителей.

- Дочке Ксения дала свою фамилию?

- Да. Как и хотели ее родители.

«Не брала алименты»

- Вы разводились в загсе?

- Нет, в суде, потому что малолетний ребенок. Ксения подала на развод, это было ее решение. А я оставил доверенность адвокату и улетел в отпуск - не хотел принимать в этом участия. Я просто хотел документально для ребенка, который потом повзрослеет, показать, что это было желание только матери.

- После того как Ксения увезла дочку, вы пытались прийти к малышке?

- Пытался. До того как меня лишили родительских прав. А потом обиделся.

- Лишили вас родительских прав без вашего желания?

- Естественно. Мой адвокат участвовал в деле, но суд мы проиграли.

- Вы не хотели платить деньги на содержание ребенка?

- Хотел и деньги передавал, но они не принимались. Я даже заключил договор с нотариусом - есть такая форма: я обязан платить, а вы можете принимать или нет, но тогда деньги кладутся на депозит. Но и это не помогло.

- За что тогда вас лишили родительских прав?

- В общем, ни за что. Папа у Ксении генерал... Суд вынес, на мой взгляд, незаконное решение. Это было на третьем месяце жизни Анфисы.

- Для чего нужно было это делать?

- Для того чтобы Ксения могла иметь свободу передвижения. И не договариваться с отцом ребенка. Я был против переезда дочери с Украины в другую страну - не говорю конкретно про Россию, а куда бы то ни было, будь то Америка или Европа. Объясняется все просто: я хочу видеться и общаться со своим ребенком. Но Ксения не стала считаться с моими чувствами. Она увезла Анфису из Харькова в Москву где-то через полгода (в 2009 году. - Ред.). Анфисе тогда и года не было.

- Уехала к Марьянову?

- Я не отслеживал. Кажется, да.

«Рад, что Дима называл ее родной»

- Когда Марьянов появился в жизни Ксении, вы об этом знали?

- Нет. Услышал уже потом. Если сравнивать меня тогдашнего и Марьянова, конечно, он значительно ярче. Для Ксении это было важно. Она социально настроенный человек. Жена известного актера - это для нее социальный статус.

- Вы с ним никогда не общались?

- Нет. Он мне нравился по ролям. На самом деле я был очень рад за Ксению и Анфису, что у них получилась хорошая семья и что Дима признал ребенка. Именно поэтому я не выходил на связь и никак себя не проявлял. Зачем лезть в чужую семью?

- Марьянов в интервью называл Анфису своей дочкой.

- И слава богу. Нормальный мужчина, если берет замуж женщину с ребенком, способен полюбить ее ребенка. Не все мужчины такие, но Марьянов оказался таким.

- Вам не было досадно, что дочка называет папой другого?

- Ну давайте так: детям нужен отец. Анфиса видела его с детства, и для нее он был единственный папа. Это меня, откровенно говоря, и сдерживало. И после смерти Марьянова еще год я провел в раздумьях: надо ли мне говорить о себе, не будет ли это болезненно для девочки? Сейчас я говорю о себе только потому, что Димы нет. И, на мой взгляд, лучше иметь живого отца, чем, к сожалению, ушедшего.

Желание общаться с Анфисой, участвовать в ее судьбе, помочь финансово у меня и сейчас есть. Главное - не навредить. И здесь вопрос очень деликатный. Врываться в чужую жизнь я не стану. Мне хочется, чтобы Анфиса знала, что у нее есть отец. И я надеюсь, что мы с ней встретимся и будем общаться.

НАПОСЛЕДОК

«Люблю свою жену»

- Вы пытались поговорить с Ксенией сейчас?

- Нет. У меня нет такой возможности. И... поймите, со мной развелись, лишили родительских прав. Самому выходить на общение - не совсем правильно с моей стороны.

- Дочка знает про вас?

- Не уверен в этом. Поэтому и говорю о себе, чтобы дочка обо мне узнала. И дальше имела возможность сама принимать решения.

Сергей Коваленко с новой супругой Сюзанной. На ней он женился два года назад. Фото: facebook.com

- Ваши прогнозы: Ксения вам позвонит?

- Я не надеюсь на звонок Ксении, я надеюсь на звонок Анфисы. Допускаю, что это произойдет где-то через год. Мне кажется, дочке захочется познакомиться с отцом.

- Теоретически можете себе представить, что вы с Ксенией вновь соединитесь?

- Нет. Я люблю свою жену. У меня был не один брак. Две мои дочери от предыдущего брака две недели в месяц живут в моем доме. С их мамой мы дружим. У нас вообще большая семья. У меня в конце прошлого года родились двойняшки. Теперь у меня три дочки и сын. Плюс Анфиса. Моя мечта - чтобы все дети дружили, поддерживали друг друга. Хотелось бы, чтобы Анфиса познакомилась со своими сестрами и братом.

- Вы можете оспорить решение суда о лишении вас родительских прав и стать законным отцом...

- Не вижу смысла. Это по большому счету навязывание своего отцовства. А я не хочу ничего делать насильно. Если моя дочь захочет общаться со мной, то мне совершенно безразличен юридический аспект. А если не захочет, то выигрыш в суде ничего не изменит.

ЗВОНОК ВДОВЕ

Ксения БИК: Не хочу это обсуждать

Мы позвонили вдове Дмитрия Марьянова Ксении Бик.

- Ксения, объявился человек, который называет себя биологическим отцом вашей дочки Анфисы...

- Я не хочу это обсуждать.

- Вы разрешите дочке с ним общаться?

- Не хочу об этом говорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетель последних часов жизни актера: Дмитрий Марьянов хрипел от боли, но никто не спешил вызывать «Скорую»

15 октября - годовщина смерти актера Дмитрия Марьянова. Накануне печальной даты бывший пациент реабилитационного центра, в котором находился артист, наконец-то прервал молчание и рассказал "КП" о последних часах его жизни

15 октября - годовщина смерти актера Дмитрия Марьянова. Напомним, последние свои дни 47-летний артист провел в частном подмосковном центре «Феникс» для реабилитации алко- и наркозависимых. Отсюда живым он уже не вышел - по официальной версии, скончался в машине по дороге в больницу из-за оторвавшегося тромба (подробности).

КСТАТИ

«Вы обрели право перемалывать судьбы людей в мясорубке?»: Теща Марьянова угрожает судом Малахову

Марина Бик опубликовала в адрес известного телеведущего гневное открытое письмо

13 месяцев назад актер Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался при странных обстоятельствах, которые несколько месяцев обсуждала вся страна. 47-летний актер скончался в больнице подмосковного города Лобня 15 октября 2017 года из-за оторвавшегося тромба. Его привезли туда на «Скорой» из наркологической клиники. По факту гибели артиста против медиков и сотрудников наркоцентра возбудили уголовное дело, а также инициировали проверки других учреждений для страдающих от алкогольной и наркозависимости (подробности).

ЕЩЕ

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик: У нас была любовь на разрыв аорты

Женщина, с которой артист прожил семь лет, дала откровенное интервью «Комсомолке»

Продолжается расследование причин смерти 47-летнего Дмитрия Марьянова. Напомним: актер проходил реабилитацию (предположительно от алкогольной зависимости) в подмосковном частном центре, где ему стало плохо. Бригада «Скорой» не смогла приехать вовремя, и сотрудники центра сами повезли Дмитрия в больницу. По дороге артист умер из-за оторвавшегося тромба (подробности).