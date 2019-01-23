Санта-барбара в советских мультфильмах: Малыш из «Карлсона» и Дядя Федор - тайные братья

Старые добрые советские мультики порой удивляют: иногда у совершенно разных героев обнаруживаются одинаковые внешние черты. Родственники они друг другу, что ли? Внебрачные дети? «Комсомолка» решила разобраться в этой санта-барбаре при помощи экспертов.

Одинокие идеалисты

Малыш («Малыш и Карлсон», 1968) и Вовка, хозяин попугая Кеши («Возвращение блудного попугая», 1984).

И там и там один и тот же художник-постановщик, Анатолий Савченко, про которого, кстати, говорили, что добрее человека на «Союзмульт­фильме» сыскать сложно. И сам он признавался, что всегда старался сделать своих персонажей теплыми и добрыми. Видимо, поэтому ему очень удался контраст Вовки (фото 2) с образом нового хозяина, который однажды появляется у избалованного попугая. Этот «новый» еще не новый русский, но явный представитель ВИП-семейства советского образца, модный, живущий в шикарной квартире, при этом жестокий и бездушный. Не то что Вовка или Малыш (фото 1).

Кадр из мультфильма

Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма»:

- И Вовка, и Малыш - это в какой-то мере одинокий ребенок, который ищет возможность общения через животное. Малыш хочет собаку, Вовка находит попугая. И художник выруливает примерно на одни и те же графические ассоциации. У обоих мальчиков большие глаза, чистый такой образ... Это хорошие дети из хороших семей, которым непросто оставаться идеальными в неидеальном мире.

Кадр из мультфильма

Вернувшиеся разведчики

Родители Малыша («Малыш и Карлсон», 1968) и родители Дяди Федора («Каникулы в Простоквашино», 1978).

Тут уже работали разные художники (в «Простоквашино - Левон Хачатрян, в «Малыше» - Анатолий Савченко и Юрий Бутырин). Тем не менее отцы Дяди Федора (фото 1) и Малыша (фото 2) у них получились как близнецы: окладистая борода, газета в руках и трубка в зубах (было же вольное время, когда отцам и волкам в детских мультиках разрешали курить!). Более того, и женщины им нравятся одинаковые: мамаши в обоих мультиках рыжеволосые, с тонкой талией, в очках. Может, это вообще одна семья советских разведчиков, которая сначала жила в Стокгольме, а потом вернулась в СССР? А Малыш и Дядя Федор - родные братья?

Кадр из мультфильма

Борис Машковцев:

- Папа из «Простоквашино» и папа Малыша и правда похожи. Только в одном случае это некий стереотип скандинава, а в другом - советского инженерно-технического работника. Но оба - олицетворение определенного мужского романтизма.

Сам Дядя Федор на Малыша из Швеции не очень похож. Но родители-то явно общие! Кадр из мультфильма

Притягательное место

Негритята («Каникулы Бонифация», 1965 и «Катерок», 1970).

Герои обоих мультиков - и лев Бонифаций, и катерок «Чижик» - попадают в африканские широты. Одного туда занес отпуск, другого - шторм. А дальше оба знакомятся с очаровательными негритятами. В случае с Бонифацием малыши (фото 1) вынудят льва весь отпуск показывать им фокусы. В «Катерке» же негритята (фото 2) вместе с жирафом и попугаем спасут выброшенного на берег «Чижика». Есть подозрение, что судьба забросила Бонифация и «Чижика» в одно и то же место...

Кадр из мультфильма

Юрий Норштейн, художник-мультипликатор:

- Тут точно одно «прикурило» от другого: очевидно влияние негритят Сергея Алимова («Бонифаций») на художника Даниила Менделевича («Катерок»). Да, так бывает, что один художник настолько точно прорисовывает изображение, что другому невозможно пройти мимо. Обратите внимание: негритята в «Бонифации» не показаны крупным планом: они бегают вокруг льва этакой велосипедной цепочкой, как бы подчеркивая мощь главного героя, которому они доверились и которого полюбили.

Посланцы из иного мира

Антошка («Карусель», 1969) и домовенок Кузя (серия мультиков, 1984 - 1987).

Ну ладно когда рисованные персонажи похожи! Но если знаменитый Антошка-пойдем-копать-картошку (фото 1) действительно был нарисован художником Леонидом Носыревым, то домовенка Кузю (фото 2) его автор Геннадий Смолянов создавал как куклу. А вышло так похоже, что можно предположить: Антошка - тоже существо из иного мира. Ну какой-нибудь удравший из сумрака призрак-шалопай...

Кадр из мультфильма

Юрий Норштейн:

- Думаю, Кузя возник по следам Антошки. То есть хулиганистого Антошку наградили такими деталями, что зритель его полюбил и признал следующего похожего на него героя.

Криминальная молодость

Печкин («Каникулы в Простоквашино», 1978) и Курочкин («Приключения Васи Куролесова», 1981).

Согласитесь, мелкий мошенник Курочкин, который появляется в мультике 1981 года (фото 2), - просто вылитый Печкин (фото 1) в молодости! Секрет прост: над обоими мультфильмами работал один и тот же художник - Левон Хачатрян. Сначала он изобразил Печкина. А в мультике 1981 года словно решил рассказать нам о прошлом вредного старика-почтальона. Помните фразу Печкина: мол, усы и приклеить можно? Теперь вспомните Курочкина, который приклеивает себе усы, отправляясь на дело. Плюс оба героя любят плащи...

Кадр из мультфильма

В общем, судя по всему, в Простоквашине скрывается бывший рецидивист Курочкин! Который, конечно, к тому времени уже порвал с уголовным миром, взял новую фамилию, а с появлением велосипеда окончательно исправился («Я почему вредный был?..»).

Борис Машковцев:

- Дело не только в том, что персонажей рисовал один и тот же художник. У Курочкина и Печкина еще и похожие голоса, ведь обоих озвучивал Борис Новиков.

КСТАТИ

Рассказывают, что...

...маму Дяди Федора художник Хачатрян срисовал со своей жены актрисы Ларисы Мясниковой. Причем вместе с очками, круглыми. Но режиссер посчитал, что лучше будут квадратные. Именно это спасло Хачатряна от серьезных разборок в семье. Жене не понравилось, что в мультике ее изобразили какой-то нервной и вредной, а ведь она, Лариса, не такая! «Правда, очки квадратной формы я бы никогда не надела, - заключила Мясникова. - Надеюсь, поэтому никто не станет ассоциировать эту вашу маму со мной».

...художник Анатолий Савченко, который создал образ Карлсона, никогда не читал произведений Астрид Линдгрен.

...известна точная дата рождения домовенка Кузи - 8 октября 1972 года. Именно в этот день писательница Татьяна Александрова начала сочинять повесть про домовенка в усадьбе художника Василия Поленова. Умерла она за год до того, как домовенок вышел на экраны ТВ.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Фото: Москва 24

КОМПЕТЕНТНО

«Герой обязан был быть обаятельным»

- Дизайн - это не только красота, это еще и мощный информационный поток от автора к зрителю, - говорит Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма». - И если информация в разных фильмах примерно одного толка, то неудивительно, что персонажи будут попадать в один и тот же стереотип, а вам казаться одинаковыми. С другой стороны, между ними есть общее, а именно: в советской мультипликации был один закон: герой должен был быть обаятельным!

Художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Это правило действует и сегодня?

- Перед создателем мультфильма стоит задача заставить зрителя почувствовать себя в шкуре того или иного персонажа, а для этого персонаж должен его чем-то привлекать. Но привлекательность в подростковой анимации может быть и другой: она может содержать в себе какие-то изъяны, благодаря которым персонаж вдруг начинает вызывать любопытство к себе, а через любопытство и более сложные эмоции.

- Обаяние было главным критерием для персонажа, соглашается художник-мультипликатор Юрий Норштейн. - Когда во времена СССР худсовет принимал того или иного персонажа, первым делом обсуждали, обаятелен или нет.

- И достаточно ли героичен?

- Да, персонаж часто должен был быть способным на подвиг. Например, в мультфильме «Заколдованный мальчик» этот самый мальчик посмеялся над гномом - и стал маленьким. Чтобы снова стать большим, он должен совершить семь подвигов. А как же? Ребенок смотрит мультфильм и сам возвышается душой, глядя на подвиги персонажа!

- Но какая героика у Малыша или Дяди Федора?

- Тут важны их обаяние и связь с миром. У человека есть связь с собакой, кошкой, галкой - об этом мы должны говорить через мульт­фильмы. И если ребенок не понимает персонажа, который любит природу, кота Матроскина и так далее, то к 16 годам этот ребенок - потенциальный преступник. Потому что он считает, что возвысился над миром. А на самом деле возвыситься можно только над самим собой.

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