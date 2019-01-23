Яндекс выпустил бортовой компьютер с интернетом и встроенной Алисой

Российская компания Яндекс представила свою новинку. На этот раз это гаджет для автомобилистов. Бортовой компьютер с успехом заменит старую магнитолу, предоставив водителю широкий спектр возможностей. Мультимедийную установку можно использовать как автомагнитолу, радио, навигатор. При этом она имеет подключение в интернету, что позволит просмотреть погоду и воспользоваться другими сервисами. Для удобства бортовой компьютер оснащен системой голосового помощника Алиса. Это позволит водителю производить все манипуляции, не отвлекаясь от движения. Как говорят создатели, интерфейс новинки достаточно прост и не вызовет вопросов у владельцев.

Местом для старта продаж выбрали Нижний Новгород, в дальнейшем устройство появится в Москве, Питере и других городах. Стоимость бортового компьютера от Яндекс - около тридцати тысяч рублей. Сюда же входит полгода бесплатного интернета, а также установка и обслуживание. Что касается Сети, то сервисами Яндекса можно пользоваться без ограничения, на другие предоставляется 1 ГБ в месяц. Также полгода можно будет бесплатно пользоваться Яндекс.Музыкой.

Наладка оборудования, по словам авторов проекта, занимает около 1 часа. Устройство совместимо с самыми распространенными и популярными марками авто в нашей стране. Посмотреть подойдет ли оно для вашей машины, можно на сайте производителя.

Как отметил директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто Андрей Василевский, владельцы их гаджета получат готовое к использованию устройство и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии.

Ранее сообщалось, что Яндекс выпустил две новые умные колонки на базе платформы Yandex IO, оснащенные голосовой помощницей Алисой.