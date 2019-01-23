Владимир Соловьев: Я пришел в журналистику, уже будучи состоятельным человеком

- Про вас блогер-оппозиционер Навальный в своем расследовании пишет, что российский теле- и радиоведущий, который считает себя государственником, покупает дома в Европе и дорогие лимузины. Называет поместье в Италии стоимостью 1,5 миллиона евро...

- Закон это не запрещает. Мне, например, нравится Италия. Кому-то нравится Болгария. Кому-то - Белоруссия. Я же не госслужащий. И не трачу деньги бюджета. Программы мои приносят много денег, в них много рекламы, и она дорого стоит.

Я всю жизнь занимаюсь бизнесом. Он успешен. И всю жизнь плачу налоги. Я пришел в журналистику, уже будучи состоятельным человеком.

- Вы как-то сказали, что первую виллу в Италии - на берегу озера Комо - приобрели за миллион евро, в том числе и потому, что это дешевле, чем на Рублевке.

- Так и есть.

- Данные об этих двух участках в Италии есть в ваших налоговых декларациях?

- Да. И чего там расследовать - это всюду лежит в открытом доступе. Если бы было сказано, что Соловьев купил хитрым способом и что-то скрывает… А что скрывает? Вот машину они привели. Ну я на этой машине не езжу.

- Речь о «Майбахе» за 15 миллионов рублей?

- Да. Ну, «Майбах» - это красивое название удлиненного 600-го «Мерседеса». За ту цену, которую они называют - 15 миллионов, могу им с радостью его продать. Там другие совсем цены. Ниже. Но дело даже не в этом. Молодцы, что показали нарушения моими водителями правил дорожного движения. Я езжу на другой машине и давно уже не за рулем. Я провел внутреннее расследование, и водители, нарушавшие правила, были наказаны.

Кстати, несмотря на постоянно приписываемое мне гражданство США, Италии и Израиля, должен разочаровать: у меня всегда было и будет только одно гражданство. Сначала это было гражданство СССР. Потом оно, естественно, стало гражданством России. Но кто сказал что патриотизм - это право ездить или не ездить за границу? Посмотрите, сколько я нахожусь в стране, в том числе в эфире телепрограмм? И выяснится, что тот же «расследователь» находится за пределами страны вряд ли меньше, чем я. И в чем претензии? Гоголю предъявлять претензии в нелюбви к России из-за того, что он «Мертвые души» в Риме написал? Что, надо любить родину, не видя ничего за ее пределами?

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