Как средство для мытья посуды отмоет больше тарелок: исследование Роскачества

Сейчас мы уже не представляем себе, как жили без средства для мытья посуды. Недаром это один из самых продаваемых предметов бытовой химии в России. Поэтому эксперты Роскачества решили проверить гели и концентраты 45 самых распространенных торговых марок стоимостью от 14 до 600 рублей. 37 моющих средств - российского производства, восемь популярных импортных брендов - из Бельгии, Германии, Китая, Кореи и Польши. Исследовали средства по 21 показателю качества и безопасности.

Десятка лучших средств по лабораторным исследованиям Роскачества (по пятибалльной шкале):

Fairy (5).

SARMA (4,89).

SODASAN (4,89).

Amway (4,78).

AOS (4,66).

SYNERGETIC (4,66).

Bio Mio (4,55).

Ecover zero (4,55).

Faberlic (4,44).

BON SAI (4,44).

Что проверяли?

* Общую моющую способность: для жира, масла и яиц

Для этого тарелки загрязнили растительным маслом, яйцами, животным жиром, а также красящими продуктами, оставили на час и попытались отмыть. Наилучшую моющую способность показало средство Fairy, второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic.

В числе аутсайдеров оказались «Каждый день», «Красная цена», «О’Кей», «Радуга» и Help.

* Расход: сколько тарелок перемоет

Для того, чтобы проверить, на какое количество времени (и, соответственно, посуды) хватит моющего средства, эксперты провели «тарелочный тест»: определили количество тарелок, которое можно вымыть раствором из одного грамма моющего средства и литра воды. Больше всего тарелок отмыли: Amway (49), Fairy (30), Sarma (29,7), Sodasan (28).

Меньше всего: «Радуга» (4), Smart (4), «Минута» (3,7), Help (3,7), «Красная цена» (3), «Каждый день» (2,3).

* Безопасность: бережно ли относится к рукам

Все исследованные средства нетоксичны, не оказывают раздражающего действия на кожу рук. Все моющие средства уложились в нормы ГОСТа по уровню кислотности - pH (от 3 до 11,5). Нейтральный pH (5,5–8) совпадает с pH нашей кожи и безвреден для кожи рук, высокий pH создает щелочную среду, низкий – кислотную. Нормы ГОСТа по pH моющих средств выходят за границы нейтрального, поскольку считается, что при мытье посуды мы пользуемся перчатками.

* Концентрацию ПАВ: сколько моющих компонентов

Поверхностно-активные вещества - важный компонент гелей для мытья посуды и других чистящих средств. Эти вещества расщепляют загрязнения, вытягивают их и растворяют в воде. ПАВ делятся на два класса: ионогенные и неионогенные (НПАВ).

Более эффективными при удалении загрязнений считаются амфотерные (АмПав) и анионные ПАВ (АПАВ). Однако АмПАВ и АПАВ образуют сильную щелочную среду, которая может раздражать чувствительную кожу. Они же могут вызывать аллергию у склонных к ней людей.

Неионогенные ПАВ более экологичные, дорогие, но менее действенные.

В маркировку моющего средства обязательно выносится класс и количество ПАВ (менее 5%, 5–15%, 15–30% и более 30% от общего раствора). Все эти концентрации безопасны, но людям с чувствительной кожей лучше выбирать средства с минимальным содержанием АПАВ (оптимально – 2%).

Результаты испытаний показали, что наличие и концентрация ПАВ во всех случаях были указаны верно, при этом в половине из них оно составило менее 5%.

Кроме того, было установлено, что ПАВ полностью смываются с тарелок при ополаскивании.

Результаты теста на самое "экономичное" средство для мытья посуды.

Результаты теста на самое "экономичное" средство для мытья посуды.

Результаты теста на самое "экономичное" средство для мытья посуды.

Результаты теста на самое "экономичное" средство для мытья посуды.

Результаты теста на самое "экономичное" средство для мытья посуды.

ВАЖНО

Бояться ли химии, которая не смывается

– ПАВ могут оказывать вредное воздействие на организм человека при попадании значительных (!) количеств в желудок, - рассказал заведующий лабораторией Научно-исследовательского центра бытовой химии (НИЦБЫТХИМ) Алексей Родюнин. - Но это исключено, если средства использовать по назначению. Во-первых, анионные и неионогенные ПАВ малотоксичны. Они относятся к четвертому – самому низкому – классу опасности. Во-вторых, из-за хорошей смываемости этих ПАВ (особенно анионных) с посуды их попадание в организм маловероятно. Но в любом случае рекомендуется тщательно ополаскивать вымытую посуду. Растворы ПАВ могут оказывать раздражающее действие на кожу при частом или длительном применении вследствие удаления защитного слоя кожного сала – они удаляют его так же, как и жировые загрязнения с посуды. Если у потребителя есть неприятные ощущения при мытье посуды - сухость кожи, раздражение и другие, – то лучше использовать перчатки..

КСТАТИ

7 мифов о моющих средствах, которые оказались просто мифами

МИФ 1. Средства для мытья посуды токсичны и раздражают кожу.

Все исследованные средства имеют нейтральный pH и не раздражают кожу, а также нетоксичны. Однако людям с чувствительным типом кожи лучше выбирать средства с содержанием АПАВ менее 5%.

МИФ 2. Средство для мытья посуды смывается с посуды не полностью.

Количества НПАВ и АПАВ в смывах при ополаскивании не превышают норм Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и не опасны для человека.

МИФ 3. Чем больше не самых полезных анионных ПАВ, тем лучше средство моет посуду.

Прямой зависимости обнаружено не было.

МИФ 4. Чем моющее средство гуще, тем оно лучше.

Оказалось, что моющая способность средства не зависит от степени густоты.

МИФ 5. Чем больше средство пенится, тем лучше отмывает посуду.

Здесь прямой зависимости также не было обнаружено.

МИФ 6. Все китайские средства для мытья посуды токсичны.

Средство Liby китайского производства оказалось совершенно безопасным. Оно так же нетоксично, так же не оказывает раздражающего действия на кожу и так же безопасно с точки зрения наличия патогенных микроорганизмов, как и другие испытанные товары.

МИФ 7. Российские средства для мытья посуды – некачественные.

Семь из десяти лидеров рейтинга товаров повышенного качества производятся в России.