Владимир Путин: Для нахождения военных США в Сирии нет никаких оснований

Сколько на планете лидеров, которые могут себе позволить позвонить Путину, сказать, что очень нужно встретиться, и получить приглашение приехать? Пересчитать по пальцам. Президент Турции Реджеп Эрдоган может считать большим успехом, что вошел в этот элитарный клуб, но приписывать это целиком собственным заслугам никак не должен. Совместные интересы в экономике и "плавание в одной лодке" по сирийскому кризису заставляют Россию и Турцию быть очень внимательными друг к другу.

И когда Эрдоган запросил очередную встречу с президентом России, чтобы обсудить дальнейшие действия в оставляемой американцами Сирии, ему был включен зеленый свет.

- Мы продолжаем практику наших регулярных встреч, консультаций, обмена мнениями, и должен отметить, что это даёт свои положительные результаты, - обосновал необходимость очередного рандеву Владимир Путин, встречая гостя в Кремле. - Мы занимаемся вопросами региональной безопасности, активно сотрудничаем на сирийском направлении.

- После частых встреч, которые мы проводили в 2018 году, это будет наша первая встреча лицом к лицу в 2019 году, - Эрдоган тоже не стал ходить вокруг, а сразу хотел перейти к розыгрышу сирийской партии. - Наша солидарность, несомненно, вносит весомый вклад в безопасность региона. В этом процессе, я считаю, наша встреча пойдёт на пользу и в дальнейшем.

После этого президенты ушли за закрытые двери на три часа, а когда вернулись рассказали много интересного. Что рассчитывают закончить строительство "Турецкого потока" по плану - до конца года, что обсуждали введение безвизового режима между странами, что С-400 будет поставлен Турции согласно договору. Но от главного вопроса - ситуации в Сирии было все равно не уйти.

Совместные интересы в экономике и "плавание в одной лодке" по сирийскому кризису заставляют Россию и Турцию быть очень внимательными друг к другу.Фото: REUTERS

- Если такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований, - отреагировал Путин на ключевой момент - возможный вывод войск США из Сирии. - Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета безопасности ООН.

А вот о том, что будет после этого оба лидера рассуждали более спокойно. Положение в Идлибе далеко от благополучного, но оба призвали к терпению и продолжению работы.

- Исходим из того, что поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с террористами, она должна быть продолжена, - заявил Путин. - Будем добиваться того, чтобы все наши договоренности были исполнены. У нас общие убеждения о том, что мы должны совместно продолжить борьбу с террористами, где бы они не находились, в том числе в Идлибской зоне.

В конце пресс-конференции он общался уже не с журналистами и даже не с Эрдоганом, а с собеседниками в других странах. Путин попросил передать ему приготовленный документ - письмо постпредов Германии, Франции и Великобритании генсеку ООН с требованием заблокировать результат работы Астанинской группы по Конституционному комитету.

- Пятый пункт: "Ваш спецпредставитель де Мистура не должен одобрить никакого заявления относительно конституционного комитета, который гаранты Астаны сделают в Женеве 18-19 декабря, - процитировал президент. - Для нас это было совершенной неожиданностью. Мне даже трудно сейчас комментировать это обращение к генеральному секретарю (ООН) со стороны наших партнеров. Но мы наберемся терпения, продолжим работу и с ними, хотя нам не очень понятно, на чем основана такая позиция.