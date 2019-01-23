Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Путиным

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-23T14:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, в Россию прибыл с однодневным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил источник, близкий к организации переговоров лидера республики и главы РФ Владимира Путина, которые должны состояться в ближайшее время.

Известно, что турецкого президента в поездке сопровождают министр иностранных дел страны, глава Минобороны, начальник Национальной разведывательной организации, а также руководители ряда других ведомств. Согласно данным ТАСС, в скором времени стартует сама встреча двух лидеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что переговоры Путин и Эрдогана могут затянуться до позднего вечера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что сначала политики уединятся и проведут беседу в формате тет-а-тет, а уже потом общение продолжится в ходе рабочего завтрака с членами обеих делегаций.

В ходе переговоров будут обсуждаться российско-турецкие отношения и ситуация в Сирии. В заключение же Путин и Эрдоган проведут пресс-конференцию, сделают официальные заявления и ответят на вопросы журналистов.