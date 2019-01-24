48-летняя Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму с обнаженной грудью

В Париже на Неделе высокой моды прошел показ модного дома Valentino. Коллекцию дизайнера Пьерпаоло Пиччоли, креативного директора известного итальянского бренда, показали супермодели Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и Кайя Гербер. Посмотреть дефиле пришло немало знаменитостей, включая самого маэстро Валентино, позировавшего фотографам под руку с певицей Селин Дион.

Самый смелый наряд показа неожиданно достался Наоми Кэмпбелл. «Черная пантера» продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном платье, обнажившем ее грудь. Самообладанию модели можно только позавидовать: на ее лице не дрогнул ни один мускул, когда она вышагивала по «языку» с практически оголенным бюстом. Впрочем, для Наоми такой наряд – отличный повод продемонстрировать миру, что в свои 48 лет она по-прежнему в прекрасной форме.

Модель прошла по подиуму в абсолютно прозрачном платье.Фото: REUTERS

Манекенщица уверена в себе настолько, что недавно даже показала в Инстаграме, как она выглядит без парика. Известно, что роскошные локоны модели - это многочисленные парики, которые она надевает, прежде чем появиться перед публикой.

Жаль, что у такой красоты не нашлось преданного почитателя. После романа с российским миллиардером Владиславом Дорониным у Наоми больше не было настолько продолжительных отношений, чтобы можно было представить своего избранника публике. Поговаривают, что Кэмпбелл так и не вышла замуж из-за скверного характера, который не может вытерпеть ни один мужчина. В это легко верится, памятуя про ее скандалы в аэропорту Лондона и про горничную, в голову которой как-то полетел телефон звезды.

Нескромный наряд не скрывал грудь модели.Фото: REUTERS

Наталья Водянова примерила платье с открытыми плечами, расшитое цветами. Модели сделали необычный макияж, наклеив ей на веки перышки, словно искусственные ресницы.

- Я всегда сидела на твоих шоу, Пьерпаоло, и думала, что могла бы тоже участвовать в них. Наконец-то это случилось Спасибо за такую возможность, - написала русская модель в Инстаграме.

natasupernova I always sat at your shows @pppiccioli and thought I should be in it. Finally we made it happen

Такой же необычный макияж визажисты сделали и Кайе Гербер. 17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд представила на показе блестящее зеленое платье, расшитое пайетками. Кайя очень похожа на свою звездную маму, и сейчас стремительно набирает популярность в мире моды. Хотя Синди всегда надеялась, что наследница не пойдёт по ее стопам и выберет другую профессию, карьера модели была уготована Кайе с пелёнок. Девушка активно снимается для глянцевых журналов и рекламирует известные бренды. Нарасхват она и на всех Неделях моды – Кайя участвует в показах в Париже, Милане и в Нью-Йорке.

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.Фото: REUTERS

Неудивительно, что при таком плотном графике девушка часто выглядит очень утомленной. Поклонники юной звезды подиума не раз обращали внимание на темные круги у нее под глазами и писали в соцсетях, что модели нужно меньше работать. Впрочем, Кайя наверняка мечтает выйти из тени своей знаменитой мамы и стать не менее извесной, чем Синди. А для этого ей придется немало потрудиться.