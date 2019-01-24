Отказ от прививок впервые включили в главные угрозы человечеству

Казалось бы: эпидемии чумы и холеры давно в прошлом. Врачи научились побеждать смертельную прежде чахотку и даже лечить ВИЧ. Набирает обороты борьба против рака. Однако на смену прежним угрозам здоровью человечества приходят новые. Причем, порой они «вырастают» из наших прежних побед - как антибиотикорезистентность вместо эффективного лечения антибиотиками. А иногда возникают из-за распространения неграмотных представлений о достижениях медицины - как отказ от вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения ежегодно составляет рейтинг самых серьезных угроз. И если в прошлом году по мнению ВОЗ наиболее актуальными были вспышки таких заболеваний как малярия, дифтерия, желтая лихорадка, то сегодня потенциальную опасность представляют люди, отказывающиеся от прививок. Среди других проблем ВОЗ называет резистентность к антибиотикам, губительное влияние ожирения и отсутствие физической активности, загрязнение окружающей среды и климатические изменения, гуманитарный кризис в зонах конфликтов. «Комсомолка» подробно изучила рейтинг.

1. Загрязнение воздуха

В среднем каждые 9 из 10 человек на планете ежедневно вдыхают загрязненный воздух, утверждает ВОЗ, ссылаясь на статистику. Микроскопические частицы вредных веществ оседают в дыхательных путях и проникают в легкие. Оттуда попадают в кровоток и поражают головной мозг, сердце и другие важные органы. По данным Всемирной организации здравоохранения загрязненый воздух ежегодно вызывает около 7 миллионов смертей от рака, инсульта, инфаркта и заболеваний органов дыхания.

Около 90% этих смертей приходятся на страны с низким и средним доходом с большим количеством промышленных выбросов, отходов от транспорта и сельского хозяйства, а также вредным воздействием кухонных плит и отопления. Основная причина загрязнения воздуха - сжигание топлива, говорят эксперты.

2. Неинфекционные заболевания

Сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, злокачественные опухоли - причины 70% смертей во всем мире. Ежегодно они уносят жизни 41 млн людей. 15 млн из них умирают преждевременно в возрасте от 30 до 69 лет.

Основной вклад в распространенность таких болезней вносят 5 факторов риска: курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, нездоровая пища и загрязнение воздуха. Эти же факторы не менее губительно влияют на психическое здоровье, предупреждают врачи. Причем, нарушения психики в большинстве случаев либо не лечатся, либо не выявляются. Тем временем суицид занимает второе место среди причин смерти у лиц в возрасте от 15 до 19 лет.

3. Пандемия гриппа

Мир столкнется с очередной пандемией гриппа. Правда, ВОЗ пока воздерживается от прогнозов, когда это может случиться и какова будет тяжесть проблемы. Способность противостоять гриппу полностью зависит от готовности системы здравоохранения каждой из стран, уточняют специалисты.

В 2019 году мир неизбежно столкнется с очередной пандемией гриппа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По последним данным в Грузии зарегистрировано 17, а на Украине - 19 летальных случаев от вируса гриппа H1N1. Эпидемиологи ожидают, что в ближайший месяц Россию также может настичь всплеск заболеваемости этой разновидностью гриппа.

4. Плохие условия жизни

Вспомните, сколько продуктов и других вещей вы выбрасываете из-за того, что не успеваете съесть/использовать. Как долго попусту льется вода из крана. Между тем более 1,6 миллиарда людей (около 22% населения всей планеты) живут сегодня в неприемлемых с медицинской точки зрения условиях. Из-за недостатка пищи, воды, пребывания в зоне конфликта или в результате вынужденного переселения. Слабая система здравоохранения не справляется с оказанием повседневной помощи этим людям.

5. Резистентность к антибиотикам

Разработка антимикробных, противовирусных, противомалярийных препаратов была огромным успехом науки в 20-м веке. Увы, в 21 веке мы приближаемся к тому времени, когда эти препараты перестанут действовать. Возрастающая антибиотикорезистентность, то есть способность бактерий, вирусов, грибков противостоять антимикробным препаратам, угрожает нам возвращением в «доантибиотическую» эру. То есть время, когда было крайне сложно или невозможно вылечиться от пневмонии, гонореи, туберкулеза, сальмонеллеза и других заболеваний. Резистентность к антибиотикам может поставить под вопрос возможность проведения хирургических операций, сложных процедур, химиотерапии.

Представьте: резистентность (устойчивость инфекции) к противотуберкулезным препаратам - это угроза для борьбы с заболеванием, от которого ежегодно умирают около 1,6 млн человек. В 2017 году было зафиксировано около 600 000 случаев резистентности к рифампицину – наиболее эффективному противотуберкулезному препарату. Более того, около 82% из этих пациентов были также нечувствительны к другим препаратам от туберкулеза.

Причина развития резистентности к препаратам - их неправильное или необоснованном использование не только у людей, но и у животных, мясо которых попадает на прилавки магазинов, подчеркивают эксперты ВОЗ.

6. Вирус Эбола

В 2018 году в Демократической Республике Конго были отмечены 2 независимые друг от друга вспышки вируса Эбола. Обе быстро распространились в городах с миллионным населением. Одна из охваченных вирусом провинций находилась в зоне конфликта.

Маленький гроб с жертвой лихорадки Эбола в Республике Конго.Фото: REUTERS

Этот факт свидетельствует о значимости факторов окружающей среды, в которых происходят вспышки опасных инфекций. Раньше, когда заболевали люди в сельских районах, масштабы эпидемии по тяжести были не сравнимы с густонаселенными пунктами или зонами конфликтов.

КСТАТИ

ВОЗ составила список потенциально опасных заболеваний, способных вызвать экстренные ситуации, эффективное лечение и вакцинация от которых в настоящее время отсутствует.

В этот список вошли вирус Эбола, Зика, Нипах, несколько видов геморрагических лихорадок, респираторный синдром Ближнего Востока (MERS-CoV), вызванный коронавирусом, тяжелый острый респираторный синдром (SARS), а также неизвестный патоген X, который в любой момент может вызвать тяжелую эпидемию.

7. Слабая система оказания первой помощи

Первая медицинская помощь – это первый контакт пациента с системой здравоохранения. Такой вид помощи должен быть доступным, квалифицированным и обеспечиваться государством в течение всей жизни. Но в современном мире есть страны, где отсутствует адекватная службы первой медпомощи. Это может быть связано с нехваткой ресурсов в странах с низким или средним уровнем дохода, отмечают эксперты ВОЗ.

8. Отказ от вакцинации

Отказ от прививок, игнорирование графика необходимой вакцинации у детей грозит распространением инфекционных заболеваний, которых можно было бы избежать. Сейчас вакцинация ежегодно предотвращает около 3 миллионов смертей во всем мире. Если бы врачам удалось расширить охват прививками, можно было бы спасти еще 1,5 млн жизней.

Например, заболеваемость корью во всем мире увеличилась на 30%. Причины кроются не только в недостаточной вакцинации. Однако, есть страны, где корь была практически ликвидирована благодаря прививкам, а теперь вернулась вновь. В частности, Роспотребнадзор сообщил о 37 смертельных случаях кори в Европе. Тяжелее всего ситуация на Украине и в Грузии. В России число заболевших растет, но в целом ситуация стабильная, сообщает ведомство. Случаи кори в нашей стране в основном связаны с отказом от вакцинации и наличием медицинских противопоказаний.

9. Лихорадка Денге

Это заболевание, которое переносят комары, вызывает гриппоподобные симптомы и может быть смертельным. У 20% пациентов с тяжелым течением лихорадки болезнь заканчивается летальным исходом. Всплеск лихорадки Денге приходится на сезон дождей в Индии и Бангладеше. В последние годы длительность сезона в этих странах значительно выросла. Заболевание охватило не только тропическую местность, но также страны с умеренным климатом, например, Непал, где лихорадка Денге раньше не встречалась.

По оценкам эпидемиологов 40% населения планеты находятся под угрозой лихорадки Денге, и ежегодно фиксируется около 390 млн случаев этой инфекции.

10. ВИЧ-инфекция

Человечество сделало серьезный прорыв в диагностике и лечении ВИЧ. Около 22 млн человек во всем мире сегодня получают антивирусные препараты. Но эпидемия ВИЧ продолжается, ежегодно унося жизни около 1 млн человек.

С момента, когда был открыт вирус, были инфицированы около 70 млн человек и 35 млн из них умерли. По данным ВОЗ сейчас в мире около 37 млн ВИЧ-инфицированных. В группе риска заключенные тюрем, секс-работники, представители сексуальных меньшинств. Наиболее подвержены инфекции девушки и женщины в возрасте от 15 до 24 лет. Риск заражения в этой группе наиболее высок в странах экваториальной Африки, где одна из каждых четырех зараженных - молодая женщина.

В России по данным Федерального регистра пациентов с ВИЧ около 810 тысяч инфицированных. Прирост числа больных, как сообщает Минздрав РФ, составляет в среднем 85 — 86 тысяч человек в год. Ежегодно проходят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ более 30 млн человек. Показатель так называемой вертикальной передачи ВИЧ, от матери к ребенку, за последние 10 лет сократился в 3,5 раза и сегодня составляет примерно 1,7%.