Ксения Собчак осудила обсуждающих ее «любовный треугольник»

Вряд ли в ближайшее время на светской повестке дня появится история интереснее, чем любовный треугольник 37-летней Ксении Собчак. Все ждут каких-то действий от самой телеведущей, чей супруг на днях побил режиссера Константина Богомолова. Напомним, драка случилась в понедельник у дверей столичного кафе "Гранд Кофемания". Удары по лицу от 46-летнего Максима Виторгана стоили 43-летнему Константину Богомолову носа он сломан в нескольких местах. Ксения крайне скупа в комментариях, но очевидно пока не понимает, что делать. Фотографию в облике Анны Карениной вывесила в соцсети, о том, что у неё некие жизненные сложности сообщила, далее дело забуксовало. А народ продолжает резвиться в комментариях (которые Виторган, кстати, предусмотрительно у себя отключил). СМИ не отстают. Личная жизнь Собчак действительно возглавила топ новостей.

Это вынудило телеведущую написать всем интересующимся отповедь:

- «Читаю топ Яндекса второй день подряд и удивляюсь (тут было матерное слово, запрещённое для публикации Роскомнадзором - авт.). Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом МНЕ а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют «скандальность» и «Дом 2». Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?».

Мы с одной стороны Собчак понимаем - это, конечно, болезненно, когда вся страна занимается домыслами по поводу твоей семейной жизни. Но давайте вспомним один из ярчайших примеров журналистской работы Ксении Анатольевны - интервью с Аллой Пугачевой. Сколько там было вопросов про музыку, про песни в исполнении Примадонны и то, как они были написаны? А сколько про Галкина, Киркорова и политику? Мы предвидим ответ - такие вопросы предполагал формат. Так и здесь та же история. Не волнуйтесь, Ксения Анатольевна, профильные СМИ исправно пишут про театральные премьеры. А новостные занимаются тем же, чем и вы - реагируют на повестку дня. И вы им в этом, как ни крути, помогаете. Так что тут уместнее был бы не Довлатов, а Гоголь с его эпиграфом к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять...».

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Вот уже который день мы наблюдаем за суетой, развернувшейся вокруг 37-летнеей Ксении Собчак. Ради роковой женщины мужики бьются в кровь! Напомним, 45-летний супруг телеведущей почему-то именно сейчас (слухи о неверности Собчак упорно ходят с лета) решил разобраться с тем, кто, якобы, наставил ему рога. И весьма неинтеллигентно побил его у «Кофемании». (подробности)