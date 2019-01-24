«Ей неприятно всякую ерунду слушать»: Директор «Мисс Москва» опровергла «развод» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии

Сенсация о том, что 25-летняя модель и обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала женой настоящего короля, взорвала сеть в конце 2018-го.

krasarossiiofficial Смотрим на "Мисс Москва 2015" и вдохновляемся!

Оксана Воеводина вышла замуж за 49-летнего монарха Малайзии Мухаммада V. Однако в начале 2019-го, спустя пару месяцев после свадьбы появились новости о том, что они разводятся. И все это на фоне новостей о том, что король, чьи полномочия должны были закончится в 2021 году, отрекся от престола. В стране прошли выборы нового короля, им стал 59-летний Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах. При этом Мухаммад V остается султаном Келантана, одного из штатов Малайзии.

Правдивы ли вести о разводе россиянки, принявшей ради этого брака ислам? Кроме того сообщалось, что Оксана Воеводина ждет ребенка от экс-короля. С этим вопросом «КП» дозвонилась до Татьяны Андреевой-Фальк, директора конкурса «Мисс Москва» и «Краса России», которая относится к модели как к дочери и постоянно с ней на связи.

Татьяна Андреева-Фальк и Оксана Воеводина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Знаю, что все у них хорошо на самом деле. Да, это точно. Все нормально, - говорит директор «Мисс Москва». - Откуда могли взяться слухи о разводе? Все считают, нет дыма без огня... - Не знаю. Может, от подружек? Кто его знает. Ни одно, так другое что-нибудь придумают. Сама удивляюсь. Но все нормально, Юль.

- Вы с ней по этому поводу говорили? Как она отнеслась к таким новостям?

- Конечно говорили. Ей неприятно всякую ерунду слушать. Но по-человечески я не имею права комментировать. Знаю, что все у них неплохо.

- Связывать ли со сложностями, связанным с отречением от престола?

- У него никаких сложностей. Это внутренние государственные дела, никак не связанные с этими слухами. Но я по поводу его политических дел ничего не знаю.

- Вы с Оксаной на связи?

- Конечно, я же ее люблю по человечески, как дочь. И волнуюсь и переживаю.

- Будем надеяться, что вскоре услышим какие-то хорошие новости о них.

- Дай Бог! Конечно услышим!

Напомним, Оксана Воеводина приехала покорять Москву из Таганрога в 17 лет. Девушка получила высшее образование в РЭУ им. Плеханова, параллельно работала моделью. В 22 года отправилась на шоу «Мисс Москва-2015», где одержала победу. С султаном Оксана познакомилась на ювелирной выставке. Ради Мухаммада V приняла ислам, теперь носит имя Рихана. Свадьбу сыграли на Рублевке в роскошном зале «Barvikha Concert Hall» 22 ноября 2018 года.

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