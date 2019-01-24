2019-01-24T17:59:43+03:00
Общество

Самые правдивые гадания на судьбу в Татьянин день

Узнать свою судьбу 25 января стремятся, как правило, девушки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ночь на 25 января - лучшее время для любовных гаданий.Ночь на 25 января - лучшее время для любовных гаданий.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Татьянин день отмечается 25 января 2019 года. С давних пор он является одним из любимых зимних праздников. Но не стоит забывать, что Татьянин день - это еще и День Студента. Особенно ждут этот праздник девушки, чтобы погадать на судьбу.

Вечер, 24 января, и весь день 25 января - лучшее время для любовных гаданий. В эти дни можно узнать, каким будет жених, когда состоится свадьба и как сложатся отношения.

Гадание на кольце

Это старинное гадание подскажет, как скоро девушка выйдет замуж. Чтобы погадать, девушкам нужно встать к стене напротив двери и по очереди катать по полу свое кольцо. Если кольцо покатится прямо к двери, то это сулит скорое замужество. Если же оно свернет в сторону или укатится недалеко от стены, то время семейной жизни еще не пришло.

Гадание на рюмках

Это одно из самыхправдивых гаданий, которое поможет узнать, какая судьба ждет в будущем. Для гадания нужны шесть рюмок или стаканов. Каждую рюмку нужно наполнить напитком - молоко, чай, вода, квас, сок, кофе. Затем рюмки нужно перемешать, а девушка не глядя должна выбрать одну и отпить. По тому, какой напиток ей достался, можно судить о будущем и том, каков будет суженый.

Вода - будущий муж будет болтливым.

Молоко - суженый будет здоровым и красивым мужчиной.

Чай - супруг будет насколько богат, сколько чаинок окажется в рюмке.

Кофе - суженый будет смуглым и черноволосым, не исключено, что иностранцем.

Сок - жених будет творческой личностью.

Квас - этот выбор сулит пьющего мужа.

Гадание на перчатке

Это гадание позволяет узнать, как скоро девушка выйдет замуж. 25 января на Татьянин день нужно взять свою левую перчатку и повесить ее на дереве, где много прохожих. Если на следующий день перчатки не окажется на месте, значит в этом году девушка найдет свою любовь или выйдет замуж.

Гадание по учебнику

Татьянин день - это еще и День Студента. Гадание по учебнику популярно среди студентов. Учащемуся нужно взять учебник, по которому он готовится к экзаменам. Рекомендуется взять книгу по тому предмету, подготовиться к которому сложнее всего. Далее нужно загадать страницу и номер строчки. Фраза, на которую выпадут загаданные цифры, и расскажет, как студент сдаст сессию и что его ждет в будущем.

Гадание на сон

Перед сном девушка должна съесть соленое, но не запивать водой. Ложась спать, про себя сказать: "Суженый, приходи водой напоить". Кто приснится, за того и замуж выходить.

Гадание в темной комнате

Это гадание для смелых девушек. В темной комнате, желательно без окон, нужно установить одно зеркало напротив другого и поставит по бокам две свечи, чтобы в зеркале образовался "коридор" отражений, в который нужно вглядываться. Спустя несколько минут в "коридоре" должен появиться суженый.

Гадание с котом

Необходимо погладить кошку свою, соседскую или бездомную вечером 25 января. Если животное замяукает, то возлюбленный будет болтливым. Если кошка мурчит, то жених будет ласковым и добрым. Если кошка выпустит коготки, то девушке попадется агрессивный молодой человеке. Если кошка убежит, то в этом году свадьба вряд ли состоится.

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