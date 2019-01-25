Жена Джорджа Клуни съехала из их общего дома вместе с близнецами

Таблоиды после того, как Амаль Алламмудин стала мамой, утратили к ней интерес. Джордж Клуни с супругой настолько идеально жил и был так счастлив, став отцом, что казалось эта идиллия будет длится долго. Однако же, сегодня Radar Online опубликовал новость, что Амаль внезапно съехала из их общего дома и поселилась в особняке, который они купили на Сардинии. Еще недавно в новом жилье пара планировала устроить вечеринку- новоселье, куда бы пригласила всех своих друзей, однако, приглашение на праздник никто из близких так и не дождался. Говорят, причиной такого поведения молодой мамы предшествовал громкий скандал в семье. Мол, актер пытается помириться с супругой, но она даже не пускает его на порог дома. Все свое внимание адвокат сосредоточилась на воспитание детей – Александра и Эллы.

«Клуни хотел, чтобы они вместе насладились пребыванием в новом особняке, но после крупной ссоры Амаль убежала туда с Александром и Эллой, — сообщили в окружении голливудской пары. — Она предупредила мужа, что, если он туда явится, ему придётся остановиться в гостевом доме!»

А тем временем, СМИ уже подсчитали, что в случае развода паре предстоит разделить состояние в 520 миллионов долларов. Кроме того, супругам придётся определить, с кем из них будут жить дети. И тут возможен сценарий, при котором Клуни окажется в той же ситуации, что и его друг Брэд Питт, который с боем больше двух лет выбивал право хоть изредка видеть своих детей. Амаль, напомним, работает адвокатом и, конечно, знает все «лазейки» в законе, чтобы оставить единоличную опеку.

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Джордж Клуни рассказал о том, как «нелепо» сделал предложение Амаль

В недавнем шоу популярной американской ведущей Элен Дедженерес Джордж Клуни наконец поведал, как сделал предложение своей возлюбленной, красавице-адвокату Амаль Аламуддин.

«Мы ни разу не обсуждали эту тему, не было никаких бесед из серии «а может быть нам пожениться»? Но я тщательно подготовился. Спрятал кольцо в коробку из под спичек, положил в ящик, приготовил ужин. Амаль как раз вернулась из Лондона. Включил песню «Why shouldn’t I?» в исполнении своей тети. И вот, песня заканчивается, ужин подходит к концу, настает "тот самый момент". И тут Амаль встает и ... идет мыть посуду, чего она никогда в жизни не делала! (подробности)