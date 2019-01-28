50-летняя Дженнифер Энистон скоро впервые станет мамой

Кажется, вопрос, когда же вы станете мамой, который задавали Дженифер Энистон много лет закрыт. Сразу же как отпразднует свое 50-летие. Как сообщает издание Globe, звезда собирается удочерить девочку-сироту. Более того, актриса уже определилась с кандидатом на роль ее приемного ребенка.

Как оказалось, Энистон втайне начала свои поиски еще полгода назад. Для нее важно было сделать счастливой девочку из бедной страны, которая с ранних лет уже знала, что значат невзгоды. Актриса посетила два детских дома в Мехико и во время последнего визита ее сердце дрогнуло, когда она увидела 13-месячная малышка. Девочка очаровала Дженнифер своей улыбкой, сияющими темными глазками. Звезда фильма «Марли и я» решила, что вот это ее дочка и стала собирать бумаги на оформление опекунства.

Надо отметить, что ребенка актриса планирует воспитывать одна, раз в двух браках у нее не получилось завести детей. К слову, Дженифер как-то призналась, что жалеет, что не стала мамой в юности, но тогда все ее мысли были о карьере. А в браке с Брэдом Питтом, когда Дженифер пришла к мысли, что готова стать мамой, забеременеть ей не удавалось. Говорят, это стало одной из причин, почему брак распался. Как утверждал Питт, Анджелина Джоли, к которой он ушел от Энистон, изначально покорила его именно тем, какой отличной матерью она ему показалась. Особенно Брэда впечатлил тот факт, что Джоли ухитрялась совмещать карьеру с воспитанием приемного сына Мэддокса.

Актриса со своим вторым супругом, Джастином Теру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженифер Энистон и Брэд Питт в 1999 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позднее, когда Энистон вышла замуж за Джастина Теру, ей было уже 46 лет. Она попыталась родить ребенка, но попытки были безуспешными. А против усыновления Теру категорически возражал. Поэтому когда актриса развелась с супругом, она решила, что возьмет ребенка под опеку. К слову, так в свое время сделала и Сандра Буллок, которая после усыновила сначала сына Луиса, а потом дочь Лайлу. Актрису не смущал тот факт, что она будет матерью- одиночкой. Не смущает это и нынешнего бойфренда звезды Брайна Рендалла, который обожает ее детей.

Сандра Буллок с дочкой Лайлой и Брайн Рендалл в Диснейленде.Фото: EAST NEWS

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«Существуют такие ложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка". Также думают, что моё сердце разбито. Во-первых, моё сердце не разбито. Во-вторых, всё это опрометчивые предположения. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения...», - призналась «самая солнечная девушка Голливуда». (подробности)