2019-01-25T13:00:14+03:00
Происшествия

20-летней мажорке, которая заказала своего бывшего парня и сама купила киллеру топор, дали 10,5 лет колонии

Несчастному нанесли 13 ударов по голове, пробили в нескольких местах череп, но он выжил
Семен ЕЛЕНИН
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Приговором суда Ребгун назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободыПриговором суда Ребгун назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободыФото: Личный Архив
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Коптевский суд вынес приговор по громкому делу - девушка из богатой семьи заказала убийство своего бывшего парня. Стать киллером она уговорила своего нового-старого любовника...

Итак, на скамье подсудимых оказались 20-летняя Мария Ребгун и 23-летний Владислав Горбаковский. Маша - внучка известного кризисного управляющего Эдуарда Ребгуна, который в свое время участвовал в процедуре банкротства компании «Юкос», например. Словом, семья из высших финансовых сфер, обеспеченная. Девушка, конечно, тоже крутилась в кругу детей-мажоров, но в какой-то момент познакомилась с парнем из средней семьи по имени Артем. Они около полугода встречались. Сам он позже рассказывал «КП», что Ребгун (ей тогда было всего около 18) предлагала ему съехаться и жить вместе, но он отказался. И вообще разорвал отношения. А у Марии, посчитавшей себя брошенной, возник план мести. Она решила, что Артем должен умереть. В киллеры она уговорила Влада Горбаковского, с которым когда-то тоже встречалась. Парень из подмосковных Котельников согласился разобраться с бывшим конкурентом за 150 тысяч рублей. Решили, что будут имитировать ограбление. Орудие убийства - топор - Ребгун купила в «Ашане».

Эдуард Ребгун в свое время банкротил «Юкос» и массу менее известных контор Фото: ТАСС

Эдуард Ребгун в свое время банкротил «Юкос» и массу менее известных конторФото: ТАСС

В сентябре 2017 года Горбаковский подкараулил утром у подъезда. Подошел сзади. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения - следователь потом насчитает тринадцать ударов. Прихватив телефона Артема (это же вроде как ограбление, да?), киллер сбежал.

Раненого парня с рассеченным черепом доставили в больницу. Врачи сумели его спасти. В компьютере у него сыщики нашли переписку с Марией. Так она стала подозреваемой. После задержания у нее изъяли телефон, а там - вся подноготная переговоров с киллером-Владом.

На расправу девушка подбила бывшего любовника Фото: Личный архив

На расправу девушка подбила бывшего любовникаФото: Личный архив

Подельников судили по двум статьям - «покушение на убийство, совершенное по найму, сопряженное с разбоем» и «разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

- Приговором суда Ребгун назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Горбаковскому - в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Следственном комитете.

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Когда год назад Артем очнулся в больнице, стоявшие у его койки врачи шумно выдохнули. «Ты счастливчик, парень, - говорили ему. - В рубашке родился». Сейчас о прошлом напоминают только прикрытые волосами шрамы. Шутка ли, Артема били по затылку топором. Выглядело это как банальное ограбление, но покушение, как оказалось, заказала его бывшая подруга (подробности)

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