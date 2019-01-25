Автор хита "Белые розы" живет в нищете и лечит цирроз печени

Автора хита "Белые розы" Сергей Кузнецов живет в нищете. Кроме этого поэт и композитор легендарной группы "Ласковый май" борется с тяжелым недугом.

Баснословные гонорары автора знаменитых строк про белые розы остались в мечтах. Теперь композитор ведет тихую жизнь и лечится от тяжелого заболевания.

"Ну, немножко, Сережа получает. Но там копейки, конечно", - цитирует супругу Кузнецова "Пятый канал".

Сергей Кузнецов познакомился с Юрой Шатуновым в далеком 1986 году. 13-летний Шатунов только перевелся в интернат № 2 города Оренбурга, а Кузнецов как раз искал солиста - в интернате он руководил кружком творческой самодеятельности.

С появлением Шатунова, по словам Кузнецова, песни рождались одна за другой. После очередной репетиции поэта настигли "Белые розы". "Вечером после репетиции шел домой, вот эти строчки, строчка вот эта «белые розы», ну, ни к чему не обязывающая. А утром встал так, чай заварил крепенький, попил, и минут за 15 песня появилась. Одновременно музыка и текст", - признался автор самой известной песни легендарной группы.

"Ласковый май" выдавал хит за хитом. Но в марте 1989 года Сергей Кузнецов ушел из коллектива. О причинах он рассказывает неохотно: "Были конфликты по поводу этих двойных групп, по поводу клонов группы".

Но и у менеджеров группы были претензии к поэту. Главная - любовь Кузнецова к выпивке.

Сейчас Кузнецов живет в Оренбурге. Некоторое время назад у него обнаружили цирроз печени. Такую цену он заплатил за успех группы "Ласковый май".