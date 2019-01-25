2019-01-25T15:56:33+03:00
Экономика

Появится ли в России налог на гаджеты: сенаторы предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

Эксперты сходятся во мнении, что новая законодательная инициатива является избыточной
Александра КОЗЛОВА
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Уже купленные телефоны и планшеты тоже придется вносить в базу. И тоже самостоятельноУже купленные телефоны и планшеты тоже придется вносить в базу. И тоже самостоятельноФото: Олег ЗОЛОТО
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Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Регистрировать будут по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Это 15-ти значный уникальный серийный номер аппарата. Он есть у всех смартфонов, планшетов, ноутбуков. А также у некоторых моделей счетчиков электроэнергии и водосчетчиков, сигнализаций, устройств для "умного дома" - у всех гаджетов, в которых есть сим-карта. Да, по закону придется регистрировать и их тоже. Эту обязанность возложат на производителей и импортеров. Они будут заносить номера в специальную базу. Ее создаст научно-исследовательский институт, подведомственный Россвязи. Если вы купите гаджет за границей, то зарегистрировать его придется самостоятельно через сайт госуслуг. Сделать это нужно будет за несколько месяцев. В противном случае, устройство заблокируют, посчитав контрафактом. Заблокировать его можно будет и в случае кражи, после заявления в полицию.

Уже купленные телефоны и планшеты тоже придется вносить в базу. И тоже самостоятельно через госуслуги. На это гражданам отведут 3-5 лет после начала действия закона, то есть к 2023-2025 году.

Сумма госпошлины за регистрацию одного устройства составит 100 рублей. По предварительным расчетам, российский бюджет получит порядка 16,6 миллиарда рублей, которые ранее потерял от нелегального или неучтенного ввоза гаджетов.

Мнения экспертов разделились в оценке пользы инициативы. Но сошлись на том, что она избыточна.

- Это бессмысленное предложение, у которого нет под собой никакого основания. Цифры. которые указаны в законопроекте, по рынку контрафакта и краж мобильных телефонов, завышены и не сходятся с реальностью, - говорит Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. - Данная инициатива не решит никакие реальные проблемы. Правоохранительные органы и так могут получить от операторов идентификационные номера. Заблокировать свой смартфон тоже сейчас можно. А регистрация всех мобильных устройств без разбора, вроде счетчиков, - это вообще безумие.

- Новая инициатива - внешне прекрасная. Но прежние инициативы кто-нибудь проконтролировал? Например, беспризорные сим-карты, которые как продавались на улице с рук, так и продаются. Операторы, которых обязали идентифицировать абонентов, этим занимаются? Что толку принимать законы, если они потом не выполняются. - прокомментировал Леонтий Букштейн, шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации". - И потом, "платность" надоела. Сколько можно брать деньги с граждан? Это уже начинает раздражать.

Эксперт о платной регистрации мобильных устройств.

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Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал инициативу Совете Федерации РФ о введении платной регистрации для мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). (подробности)

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