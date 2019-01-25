Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-25T16:44:51+03:00

Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн считает, что контроль не приведет к ожидаемым результатам, поскольку нарушители уйдут в тень

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Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал инициативу Совете Федерации РФ о введении платной регистрации для мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Обсуждая предложение Совфеда, Букштейн обратил внимание на вопросы «почему, зачем, для чего и кому» нужен этот законопроект, а также кто будет заниматься контролем платной регистрации.

Шеф-редактор отметил, что новая инициатива «внешне прекрасная». Однако, он обратил внимание на такие проблемы, как «беспризорные сим-карты, которые продаются по-прежнему с рук».

Букштейн также сделал акцент на проблемы, с которыми могут столкнуться предприниматели.

«Это фактически все новые и новые нагрузки на частный бизнес, каковым являются мобильные операторы» - сказал эксперт в интервью Радио "Комсомольская правда". По его словам, контроль – было всегда «любимым занятием в стране», но в нем нет «никакого смысла».

«Не вижу, как, кто, какими ресурсами будет это делать. Да и вообще, попытки контроля всегда заканчиваются плачевно» - добавил Леонтий Букштейн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688153" frameborder="0"></iframe> Эксперт о платной регистрации мобильных устройств.

Журналист сделал акцент на то, что регулирования может не привести к планируемым результатам. «Просто те, кому надо, все равно уйдут в тень. Все равно вы их не поймаете. Не этим надо заниматься в области безопасности страны, я имею в виду – электронной» - завершил он.

Напомним, что введение платной регистрации сенаторы планируют начать с 1 февраля 2020 года. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. В Совфеде утверждают, что законопроект решит проблему кражи телефонов, а платная регистрация поможет предотвратить ввоз контрафактных телефонов.