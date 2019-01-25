2019-01-25T15:27:39+03:00
Политика

Геннадий Зюганов - о событиях в Венесуэле: США хотят поставить у руля местного Саакашвили. Но им это не удастся. Если армия не дрогнет

Такое заявление лидер КПРФ сделал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, в Венесуэле - попытка госпереворота...

- Это называется разбой американской глобализации. Когда под разговоры о правах человека, о необходимости соблюдения закона, о демократии совершаются невидимые злодеяния - попытка свергнуть законных руководителей.

Геннадий Зюганов - о событиях в Венесуэле: США хотят поставить у руля местного Саакашвили. Но им это не удастся. Если армия не дрогнет...

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То же самое было много раз с Чавесом, даже арестовывали, пытались вывести на остров и сымитировать самоубийство. Но тогда военные восстали и его освободили.

Нынче взяли с улицы человека, пропихнули в так называемое законодательное собрание. И теперь он на улице объявляет себя президентом. Публично. Местный Саакашвили, который насильно захватывает власть.

- А вот американцы в одну минуту признали этого самопровозглашенного президента.

- И ведут дело к гражданской войне и междоусобице. Банда политическая. Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Мы должны понимать, с кем имеем дело.

- Это вы про США так?

- А имеем мы дело с новыми глобальными полицейскими, прокурорами, держимордами. Поэтому надо укреплять себя, свои связи. И поддерживать, помогать своим друзьям.

Помните! И с нами будут делать похлеще, чем с Венесуэлой, если проявим слабину.

А Венесуэла - главная кладовая планеты по нефти. Я был там. И был просто поражен. Это богатейшая страна мира. И ей не дают ни жить, ни развиваться.

Американцы там сидели и даже налоги не платили. Чавес заставил их платить. Ну, вот они с тех пор и воюют, чтобы посадить свою беспомощную куклу и обеспечить себе опять баснословный доход.

- У нас ведь есть свои интересы в этом регионе...

- Надо поддерживать эту страну по всем статьям и направлениям.

Мой зам Новиков только что вернулся из Каракаса. Мы проводили там встречи с местными политиками и простыми людьми. Народ трудовой, простой активно нас поддерживает.

А что касается всей этой американизированной своры, это хорошо подготовленная США публика. Точно так же Штаты затевали драки и свержения и в Чехословакии, и в Югославии, и на Ближнем Востоке, в Египте, и в Грузии. Сегодня под прицелом у них Венесуэла.

Мы, КПРФ, солидарность выразили. Помогали и будем помогать своим друзьям, что защищают интересы трудового народа. Это принципиальный вопрос.

- Как вы думаете, устоит в Венесуэле законный президент Мадуро?

- Армия, самое главное, - у них. Министр обороны сказал, что он верен своей присяге. И будет поддерживать законную власть. Проявлять надо тут волю и характер.

Если армия не дрогнет – стабильность наступит.

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