2019-01-25T16:26:45+03:00
Происшествия

Следователи выяснили личности рабочих, погибших после взрыва газового баллона в Балашихе

СК РФ возбудил уголовное дело
Семен ЕЛЕНИН
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Гибель одного из рабочих в многоэтажке Балашихи попала на видео.Гибель одного из рабочих в многоэтажке Балашихи попала на видео.
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В Подмосковье продолжается расследование взрыва газового баллона, после которого в пожаре погибли двое мужчин. Напомним, ЧП произошло вечером в четверг в многоэтажке-новостройке на окраине Балашихи. Дом начали заселять несколько месяцев назад. Многие все еще делают ремонты. В квартире на 15 этаже двое рабочих натягивали виниловые потолки - для нагрева материала используют газовые баллоны. В какой-то момент баллон рванул. Затем второй. Начался пожар. Выбраться из квартиры рабочие не успели.

Личности погибших уже установлены.

- Оба погибших - граждане России, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - 34-летний Андрей Соболев и 43-летний Азат Шияфетдинов.

По словам главы одной из фирм по натяжке потолков из ПВХ Антона Никитина, многие специалисты используют обычные металлические газовые баллоны для удешевления работ.

Один из газовых баллонов, использовавшихся для ремонтных работ. Фото предоставлено &quot;КП&quot; очевидцем

Один из газовых баллонов, использовавшихся для ремонтных работ. Фото предоставлено "КП" очевидцем

- Хотя они считаются не самыми безопасными, мягко говоря, - рассказал «КП» Никитин. - Мы, например, пользуемся только баллонами из композитных материалов. Они и легче, и надежней. Хотя дороже раза в три - 6 тысяч рублей против примерно 2 тысяч. У металлических часто бывает проблема с давлением. Я слышал о многих случаях, когда они взрывались.

Специалист отмечает, что охрана многих новостроек просто не допускает в дома мастеров с металлическими баллонами.

- Чтобы получить разрешение на их использование в том или ином ЖК, собственнику квартиры приходится идти в управляющую компанию и подписывать бумагу, что он осознает риски и берет всю ответственность на себя, - говорит Никитин.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе.

По данным «КП», то же самое было и в новостройке в Балашихе, где прогремел взрыв.

- В ходе осмотра места происшествия криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области изъяты два газовых баллона, соскобы со стен, потолков, а также получены смывы с рук погибших, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, а также планируется назначение химической и пожаротехнической экспертиз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». (До 7 лет лишения свободы, - Авт.).

- Сейчас выясняется, как они работали - от фирмы или как мастера-частники, - сообщил источник. - Если выяснится, что они представляли какую-либо компанию, отвечать за случившееся будет ее руководство.

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