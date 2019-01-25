СК опубликовал видео из квартиры в Балашихе, где произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-25T10:37:57+03:00

Пожар в новостройке унес жизни двух человек. ФОТО: кадр с видео

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Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры в подмосковной Балашихе, где произошел пожар. В огне погибли два человека, которые занимались ремонтом в помещении.

Огонь в одной из квартир многоэтажки вспыхнул вечером 24 января. Очевидцы уверяют, что перед тем, как появился дым, был слышен хлопок.

Прибывшие к дому №20 на улице Кольцевой спасатели быстро справились с огнем, но оказалось, что внутри находилось два человека, которые погибли. Помимо самой квартиры повреждена крыша дома и шахта лифта.

Следственный комитет поделился первыми кадрами из обгоревшей квартиры. Предположительно виновниками ЧП стали погибшие. Возможно, они нарушили технику безопасности во время проведения работ.

СКР показал видео из квартиры в Балашихе, где заживо сгорели люди.

Сейчас по факту происшествия в микрорайоне Янтарный проводится проверка.

Что именно стало причиной произошедшего пока не ясно. В МЧС уверяют, что никакого взрыва не было. Хлопки, которые слышали люди – это треснувшие стеклопакеты. Тем не менее, на кадрах видео отчетливо виден газовый баллон, который обычно используют при установке натяжных потолков.

Во время тушения пожара из новостройки были эвакуированы 30 жильцов. Сейчас они вернулись в свои квартиры. Сотрудники управляющей компании уже готовы начать восстановительные работы.