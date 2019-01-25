«Травили газом и пытали отверткой»: В Подмосковье боец ММА и фигурист ограбили чемпиона Европы по борьбе

Еще в далеком 1990 году именитый борец закончил профессиональную карьеру. За время выступлений за сборную СССР по вольной борьбе Воробьев неоднократно выигрывал чемпионат Европы, был обладателем кубка мира и многократным призером чемпионата СССР. На тот момент он даже не подозревал, что главный его бой будет не за медали, а за жизнь. Да и правила в таких боях, увы, не предусмотрены. А сама история спасения после драки с грабителями чем-то напоминает фильмы со Стивеном Сигалом, где герою удается выжить в любой ситуации.

23:00, обычная декабрьская ночь незадолго до Нового года. Юрий занимался домашними делами, когда услышал, что на первом этаже скрипнуло окно. «Надо бы проверить» - подумал Юрий и спустился по лестнице. Внизу его уже ждали двое в масках, один из которых брызнул баллончиком в глаза, а второй стал наносить удары в голову, чтобы повалить хозяина дома.

- Помню, что когда я упал, мне надели мешок на голову, а один из них продолжал наносить мне удары. Так как я сам посвятил свою жизнь единоборствам, то определить, что у человека поставленный удар труда не составило. – Рассказал Юрий в разговоре с КП.

Спустя какое-то время эффект от газового баллончика начал проходить, а значит у борца появился небольшой шанс дать отпор. Он схватил грабителя, который был к нему ближе и стал подминать под себя в надежде обезвредить преступника. Как оказалось, такой порыв лишь усугубил ситуацию, ведь один из грабителей стоял за спиной у Юрия. И к несчастью, в руках грабителя была монтировка, которой он стал бить нашему герою по голове, причем удары были настолько тяжелые, что проломили Юрию лицевую кость и оставили шрамы по всей голове.

Но вырубить профессионального борца с первого раза грабителям не удалось, поэтому в ход второй раз пошел баллончик с газом. Когда все попытки Юрия выбраться оказались тщетными, молодые люди связали хозяина дома и принялись пытать. Целью грабителей был какой-то сейф, который по наводке преступников должен был быть в доме.

- Пытали меня отверткой. Тыкали в бок, чтобы было невыносимо больно. Но самое интересное, что этот дом у меня как дача. Это по факту просто аквариум, где я иногда бываю. Я здесь вообще ничего не храню. Я им говорю, что хоть пытайте, хоть нет, сейфов вы все равно здесь никаких не найдете. Посоветовал им в банк сходить за кредитом. – Вспоминает, уже улыбаясь, Юрий Воробьев.

В итоге, никакого сейфа грабители так и не нашли, зато вынесли из дома другие ценности, включая ключи от машины, спортивные награды, золотые часы и телефон. После того как преступники собрали улов, они сбежали из дома, оставив истекающего кровью Юрия лежать связанным на полу. Если бы не нож, который Воробьев кое-как отыскал в доме, то, возможно, до следующего дня известный борец бы не дожил.

- Я вышел из дома весь в крови, пошел к соседу, а он у нас еще и сердечник. Думал, что увидит меня, и скорая понадобится уже ему, - Вспоминает события того дня Воробьев. – Ну а в больнице уже мне поставили кучу разных нехороших диагнозов: переломы, сотрясения, ушибы, порезы и прочее. Но как видите, сейчас остались только шрамы. Так что даже в свои 57 я еще держу удар. – Смеется пострадавший.

Когда полиция стала расследовать ограбление, то практически сразу установили личности подозреваемых, задержать которых было лишь делом времени. Среди них бывший фигурист, а ныне директор клуба фигурного катания «Хрустальный конек» Сергей Карпов, а также боец ММА Умар Чокаев. Самое интересное , что Сергея Карпова Юрий знает с самого детства, ведь его жена была тренером у Карпова по фигурному катанию. Об Умаре Чокаеве тоже никто слова плохого сказать не мог, у него даже есть своя собственная школа единоборств в Подмосковье, где он тренирует детей. Оба ранее не были судимы.

Грабитель оказался бойцом ММА Умаром Чокаевым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам источника в правоохранительных органах, Чокаев действовал по наводке Карпова, и помимо них в нападении участвовала еще и женщина, которая стояла на «шухере» и отслеживала приезд Воробьева домой.

Сейчас обоим нападавшим грозит внушительный срок сразу по нескольким статьям. А избитый борец Юрий Воробьев почти восстановился после атаки на его дом, остались лишь шрамы, да заживающие переломы.