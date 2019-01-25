2019-01-25T17:33:02+03:00
Дом. Семья

Индейка в цифрах

Чем богата и полезна для человека «испанская курица»
Кира НЕМИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Изменить размер текста:

С недавних пор индейка стала завоевывать популярность за пределами американской родины и теперь все чаще появляется на столах кулинаров в странах Европы, а в промышленном птицеводстве она является второй по значимости птицей после курицы благодаря исключительным свойствам своего мяса. Найти индейку теперь можно практически в любом магазине. «КП» подготовила наглядные материалы о том, чем богат этот вид животного белка, чем отличается от курятины и какой рост производства в России.

Индюшка обладает нежным нежирным мясом, которое активно используется в диетическом питании и является источником массы полезных свойств. Вкусовые свойства мяса зависят от того, в каких условиях выращивались птицы и чем они питались. Индюкам для нормального развития необходим вольный выпас и свежий воздух. Им нужно разнообразное питание, поскольку не могут жить на одном комбикорме. Это еще одна причина, почему мясо этих птиц считается более натуральным и полезным.

Диетологи всего мира отмечают колоссальную пользу индюшачьего мяса, так как в нем присутствуют в большом количестве различные витамины и минералы, необходимые для здоровья организма

Что полезней: курица или индейка

Курица, как и индейка, считается диетическим продуктом и является любимой едой людей, которые желают сбросить вес. Но при всей своей популярности, курятина проигрывает индейке по части полезных свойств. В курином мясе содержится практически столько же белка, но гораздо меньше селена, натрия и железа. Оно также считается сильным аллергеном, в отличие от индюшатины, не вызывающей аллергических реакций.

Эксперты, изучив все свойства индейки, пришли к выводу, что она обладает огромной пользой для людей почти всех возрастов, а вред ее минимален. Главное – соблюдать норму употребления и выбирать качественное мясо, тогда результатом станет блюдо, способное порадовать любого ценителя здоровой и вкусной пищи. К тому же в России наблюдается рост производительности индюшатины с каждым годом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США
МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев
Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов
Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями
Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты
Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным
Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова
Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы