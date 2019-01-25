Индейка в цифрах

С недавних пор индейка стала завоевывать популярность за пределами американской родины и теперь все чаще появляется на столах кулинаров в странах Европы, а в промышленном птицеводстве она является второй по значимости птицей после курицы благодаря исключительным свойствам своего мяса. Найти индейку теперь можно практически в любом магазине. «КП» подготовила наглядные материалы о том, чем богат этот вид животного белка, чем отличается от курятины и какой рост производства в России.

Индюшка обладает нежным нежирным мясом, которое активно используется в диетическом питании и является источником массы полезных свойств. Вкусовые свойства мяса зависят от того, в каких условиях выращивались птицы и чем они питались. Индюкам для нормального развития необходим вольный выпас и свежий воздух. Им нужно разнообразное питание, поскольку не могут жить на одном комбикорме. Это еще одна причина, почему мясо этих птиц считается более натуральным и полезным.

Диетологи всего мира отмечают колоссальную пользу индюшачьего мяса, так как в нем присутствуют в большом количестве различные витамины и минералы, необходимые для здоровья организма

Что полезней: курица или индейка

Курица, как и индейка, считается диетическим продуктом и является любимой едой людей, которые желают сбросить вес. Но при всей своей популярности, курятина проигрывает индейке по части полезных свойств. В курином мясе содержится практически столько же белка, но гораздо меньше селена, натрия и железа. Оно также считается сильным аллергеном, в отличие от индюшатины, не вызывающей аллергических реакций.

Эксперты, изучив все свойства индейки, пришли к выводу, что она обладает огромной пользой для людей почти всех возрастов, а вред ее минимален. Главное – соблюдать норму употребления и выбирать качественное мясо, тогда результатом станет блюдо, способное порадовать любого ценителя здоровой и вкусной пищи. К тому же в России наблюдается рост производительности индюшатины с каждым годом.