«Золотого орла» получил фильм, даже не вышедший в широкий прокат

«Золотой орел» - вторая, наряду с «Никой», главная российская кинопремия; ими заведуют родные братья, Никита Михалков и Андрей Михалков-Кончаловский. «Орел» вручается первым, в последнюю пятницу января, а «Ника» - весной. И если «Ника» постоянно меняет локации, «Орла» неизменно вручают в одном и том же месте - в первом павильоне «Мосфильма». С 2002 года, уже в семнадцатый раз.

Все были уверены, что на этом «Золотом орле» будут два триумфатора: «Движение вверх» и Александр Петров. «Движение» стало самым кассовым российским фильмом в новейшей истории, собрав фантастические три миллиарда рублей. А Петров за последние годы как-то незаметно стал самым популярным российским актером, лицом нового поколения. В категории «Лучший актер в кино» он номинировался сразу дважды - за «Гоголь. Вий» и за «Лед». Ну и ко всему прочему, у Александра как раз был день рождения - 25 января ему исполнилось 30 лет, без подарка его бы не отпустили.

Александр Петров был назван «Лучшим актером на телевидении», за сериал «Sпарта»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все пошло не так, как ожидали. Петров получил свою птичку - но только в категории «Лучший актер на телевидении», за сериал «Sпарта», снятый еще в 2015-м и три года мариновавшийся в запасниках (уж логичнее было бы награждать за «Звоните ДиКаприо», который стал действительно самым громким российским сериалом 2018 года - или академиков смутило, что этот сериал пока не выходил в эфир, а показывался только в интернете?) В кинематографической же актерской категории Петров продул Владимиру Машкову, сыгравшему в «Движении вверх». Причем Машков даже не смог лично получить свой приз - как раз когда вручали «Орла», он находился на сцене «Табакерки», играл в спектакле «Матросская тишина».

Награда за лучшую операторскую работу ушла фильму "Движение вверх" и Игорю ГринякинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году премию «Золотой орел» вручили в 17-й разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Картина о легендарном баскетбольном матче на мюнхенской Олимпиаде на «Золотом орле» вообще-то была обласкана. Помимо Машкова, приз в категории «Лучшая роль второго плана» получил Кирилл Зайцев, сыгравший Сергея Белова (как раз накануне, 23 января, выдающемуся спортсмену исполнилось бы 75 лет). Кроме того - призы за лучшие монтаж, визуальные эффекты, работу звукорежиссера, операторскую работу… И все же в главных категориях - «Лучший режиссер» и «Лучший фильм» - картина Антона Мегердичева уступила картине Алексея Федорченко «Война Анны».

Кирилл Зайцев получил премию в категории «Лучшая роль второго плана»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Довольно забавная ситуация. Мне и еще многим критикам кажется, что «Война Анны» - на самом деле лучший российский фильм прошлого года. Только ее почти никто, кроме критиков и кинематографистов, не видел. На последнем «Кинотавре» ее жестоко и несправедливо обидели, удостоив лишь третьестепенного диплома (он достался семилетней Марте Козловой, сыгравшей главную роль). В широкий прокат она после этого попросту не вышла. Сейчас, говорят, наконец выйдет - хотя, разумеется, не будет пользоваться даже приблизительно той же популярностью, что «Движение вверх»: речь в этой жестокой фантасмагорической сказке идет о еврейской девочке, которая прячется от фашистов прямо в здании комендатуры, в неработающем камине, и наблюдает за жизнью фрицев и им сочувствующих через зеркало со сбитой амальгамой, превратившееся в полупрозрачное стекло. «Война Анны», в которой хватает и настоящей поэзии, и трагизма, и сюрреализма, и саспенса, заставляет вспомнить одновременно «Дневник Анны Франк» и «Алису в Зазеркалье». И можно лишь порадоваться решению академиков – хотя, конечно, массовый зритель, влюбившийся в духоподъемную сагу о баскетболистах и точно не готовый тратить свои выходные на грустную историю про девочку и тьму, будет негодовать.

Василий Лановой получил приз за достижения всей карьерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшей актрисой в главной роли в кино стала Аглая Тарасова за «Лед». Лучшей актрисой в роли второго плана - Светлана Ходченкова, сыгравшая в «Довлатове» Алексея Германа-мл. совсем небольшую роль, но сыгравшая очень хорошо. Со сцены Светлана напомнила, что уже во второй раз появилась в фильме о Довлатове (первым был говорухинский «Конец прекрасной эпохи»), и призвала всех сценаристов и режиссеров, у которых есть еще какие-нибудь сюжеты о Сергее Донатовиче, не стесняясь, обращаться к ней. Это была самая ироничная и симпатичная речь на церемонии.

Светлана Ходченкова стала лучшей актрисой второго планаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшей актрисой на телевидении назвали Анну Михалкову (сериал «Обычная женщина»). Лучшим мини-сериалом (до 10 серий) – «Sпарту», а лучшим «длинным» сериалом - «Хождение по мукам». Бывший сериал «Гоголь», который его продюсеры решили выпустить в кино в виде трех двухчасовых фильмов, получил призы «за красоту» - а равно и за всякие страсти: лучшая работа художника-постановщика и художника по костюмам. «Спитак» получил приз за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам. Василий Лановой, на днях справивший 85-летие, и в плане бодрости вполне сопоставимый с Петровым, получил приз за достижения всей карьеры (то есть за 65 лет- вдумайтесь только - работы в кино).

Анна Михалкова - лучшая актриса на телевиденииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, к «Орлу» можно предъявить массу претензий уже на уровне номинаций. Получается, что вообще не существовало ни фильма Кирилла Серебренникова «Лето», ни главного лауреата «Кинотавра» – «Сердца мира» Натальи Мещаниновой, ни главного молодежного фильма года, «Кислоты» Александра Горчилина. Но, в конце концов, превосходная «Война Анны» победила, а «Движение вверх», редкий российский фильм, который всерьез можно сравнить с голливудским, тоже удостоился многих заслуженных призов. И вот тут уже точно спорить не с чем.