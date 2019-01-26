Красная дорожка кинопремии "Золотой орёл": Фёдор Бондарчук пришел без Паулины, а Ходченкова и Михалкова оголили плечи

В первом павильоне "Мосфильма", как обычно, суета. Актриса Ирина Мирошниченко, укутанная в меха, забегает с улицы почему -то в бигудях. Завидев папарацци, ворчит, что пока не готова к фотосессии.

Не рад фотоохоте и Василий Лановой. 85-легенда кино редко выходит в свет, отвык от такого ажиотажа. Словно на корриде народный артист размахивает перед фотографами плащом, защищаясь от вспышек.

Василий ЛановойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот бывший муж Аллы Пугачевой 74-летний Александр Стефанович напротив рад вниманию прессы. Режиссёра, как всегда, сопровождает очередная молоденькая спутница.

- Это знаменитая сценаристка, - отрекомендовал новую подругу Стефанович.

Фёдор Бондарчук, нарушая традицию, бродит по закулисью "Мосфильма" без своей дамы актрисы Паулины Андреевой.

Федор БондарчукФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, а в остальном все на "Золотом орле" по прежнему сценарию. Главные красавицы российского кино, сияя бриллиантами, дефилируют в дизайнерских нарядах.

Модные провалы и победы красной дорожки "Золотого орла" мы обсудили с нашим экспертом - фэшн-блогером Алисой Феоктистовой (ZABAVA).

Вера Сотникова

Вера СотниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 58-летняя Вера Сотникова такая же красотка, какой я её увидела в клипе Кузьмина "Сибирские морозы". У Веры красивый макияж, хорошо лежат рыжие локоны. Только челка немного в стиле 90-х. Но сейчас ретро в моде, поэтому это вполне допустимо. Но выбор наряда не могу одобрить. С такими аппетитными формами не стоит злоупотреблять пайетками и стразами. Эти "блестяшки" сделают вашу фигуру более объемной.

Плюс я бы рекомендовала иной крой платья. У актрисы роскошная линия декольте. Вот на ней и надо в следующий раз сделать акцент.

Лидия Вележева

Лидия ВележеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 52-летняя красавица в последнее время редко балует нас своими появлениями на светских раутах. У Лидии стройные формы, длинные ноги, поэтому она будет королевой в любом наряде. Ненавязчиво оголенное плечико и аккуратный разрез на платье добавляют нотку сексуальности этому элегантному образу.

Светлана Ходченкова

Светлана ХодченковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все-таки не зря Ходченкова является рекордсменкой среди российских актрис по количеству европейских контрактов. Посмотрите, с каким вкусом подобран образ Светланы: белое платье-футляр с оголенными плечами, неброские бриллианты в ушах, стильный клатч из кожи питона. Ведущие дизайнеры и ювелирные бренды называют Свету русской Шэрон Стоун. Эх, они ещё не видели, какой хорошенькой она была в фильме "Благословите женщину". Судя по сегодняшнему образу Светланы, актриса не хочет снова превращаться в пышку и придерживается суровой диеты.

Надежда и Анна Михалковы

- Надя верна черному цвету. И платье с оголенными плечами красиво подчёркивает хрупкую фигуру актрисы. Единственное замечание: отсутствие укладки. Мне кажется к этому наряду надо было собрать волосы в элегантный пучок.

Надежда МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Анне Михалковой нет никаких вопросов. Платье выгодно стройнит актрису, а укладка с эффектными серьгами делают ее образ изысканным.

Анна МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Захарова

Елена ЗахароваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье в стиле 40-х годов, небрежно накинутая на плечи горжетка, изящные туфельки от Луи Вуиттон. Мне нравится этот вечерний образ Елены Захаровой. Но опять-таки, на мой взгляд, не хватает красивой укладки и более эффектного макияжа в ретро-стиле.

Мария Кожевникова

Мария КожевниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье в розовый горох, розовые тени и даже розовые бриллианты.

Если бы не длинный шлейф наряда, то в таком сарафанчике Маша легко могла бы летом загорать на даче.

Янина Студилина

Янина СтудилинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В последний раз в подобном наряде выходила на красную дорожку в расцвета своей карьеры Жанна Фриске. Оценила бы такой сексуальный "прикид" и Дженнифер Лопес. У актрисы, пожалуй, самый провокационный образ церемонии. Дерзкое мини, а на спине -разрез практически до копчика. Впрочем, модельные формы Янины позволяют подобные эксперименты со стилем.

Любовь Толкалина

Любовь ТолкалинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В своём Инстаграме Любовь - эдакая секс-дива. То в бикини позирует, а то и вовсе в неглиже. В реальности, как мы видим, все иначе: пиджак в стиле Николая Баскова, скромный хвостик вместо вечерней укладки, слишком яркий макияж.

Из плюсов: даже классические брюки не смогли скрыть роскошных длинных ног актрисы.

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