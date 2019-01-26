2019-01-26T10:01:55+03:00
Общество

Упавшего в колодец в Испании ребенка, которого искали 13 дней, спасти не удалось

Спасатели обнаружили тело мальчика [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В сложнейшей операции принимало участие более 300 человекВ сложнейшей операции принимало участие более 300 человекФото: REUTERS
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За судьбу двухлетнего Хулена переживала вся Испания. 13 дней продолжалась сложнейшая спасательная операция в муниципалитете Тоталан (провинция Малага). 13 января во время прогулки с мамой и папой маленький мальчик провалился в колодец.

Родители маленького Хулена Фото: REUTERS

Родители маленького ХуленаФото: REUTERS

В ночь на субботу, 26 января, угасла последняя надежда - спасатели все-таки нашли двухлетнего малыша. Однако он был уже мертв. Тело мальчика удалось обнаружить в 01:25 по местному времени (03:25 мск), сообщили в испанской Гражданской гвардии.

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, пытались спасти 12 дней.

Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней. Она стала одной из самых сложных за всю историю Испании. В ней участвовали более 300 человек - пожарные, сотрудники аварийных служб и гражданской защиты, гражданская гвардия, полиция, а также технические специалисты из различных частных компаний.

Многие надеялись, что произойдет чудо. "Господь с тобою, Хулен," - написано на плакате. Фото: REUTERS

Многие надеялись, что произойдет чудо. "Господь с тобою, Хулен," - написано на плакате.Фото: REUTERS

Дело в том, что колодец, в который упал ребенок очень узкий - шириной 25 сантиметров и глубиной 107 метров. После падения мальчика в нем обрушился грунт и спасателям пришлось бурить параллельную вертикальную шахту, а затем рыть от нее горизонтальный проход. Люди до последнего надеялись на чудо. Экстренные службы достали 83 тысяч кубометров земли, прежде чем нашли ребенка.

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