Упавшего в колодец в Испании ребенка, которого искали 13 дней, спасти не удалось

За судьбу двухлетнего Хулена переживала вся Испания. 13 дней продолжалась сложнейшая спасательная операция в муниципалитете Тоталан (провинция Малага). 13 января во время прогулки с мамой и папой маленький мальчик провалился в колодец.

Родители маленького ХуленаФото: REUTERS

В ночь на субботу, 26 января, угасла последняя надежда - спасатели все-таки нашли двухлетнего малыша. Однако он был уже мертв. Тело мальчика удалось обнаружить в 01:25 по местному времени (03:25 мск), сообщили в испанской Гражданской гвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688320" frameborder="0"></iframe> Ребенка, упавшего в колодец в Испании, пытались спасти 12 дней.

Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась 13 дней. Она стала одной из самых сложных за всю историю Испании. В ней участвовали более 300 человек - пожарные, сотрудники аварийных служб и гражданской защиты, гражданская гвардия, полиция, а также технические специалисты из различных частных компаний.

Многие надеялись, что произойдет чудо. "Господь с тобою, Хулен," - написано на плакате.Фото: REUTERS

Дело в том, что колодец, в который упал ребенок очень узкий - шириной 25 сантиметров и глубиной 107 метров. После падения мальчика в нем обрушился грунт и спасателям пришлось бурить параллельную вертикальную шахту, а затем рыть от нее горизонтальный проход. Люди до последнего надеялись на чудо. Экстренные службы достали 83 тысяч кубометров земли, прежде чем нашли ребенка.