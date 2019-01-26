Прокуратура проверит причины задержек и отмены авиарейсов в Москве

Из-за сильного снегопада 26 и 27 января в Москве авиакомпании отменяют рейсы и предупреждают о возможных задержках. Этими сообщениями уже заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В частности, планируется проверка по соблюдению прав пассажиров (потребителей).

- В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, собдюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, - рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Если пассажирам не будут выплачивать деньги, предоставлять горячее питание или будут выявлены другие нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" уже отменила более 130 рейсов, изменила время вылета по более 150 рейсам.

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января, - говорят официально в авиакомпании.

- 26 января из-за метели возможны задержки рейсов из "Внуково" в связи с дополнительной противообледенительной обработкой самолетов. Задержки могут составить от 15 минут до часа, в зависимости от трафика рейсов в аэропорту, - сообщили в авиакомпании "Ютэйр".

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