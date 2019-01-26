Снежный буран начался в Москве: в Шереметьево отменили более 130 рейсов, водителей просят брать с собой лопаты

Синоптики пугали, что 26 января на Москву обрушится сильный снегопад. Называли его "снежным бураном". Снеговые тучи накрыли город и вот уже началось. Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков.

- Вечером снегопад станет сильнее, задует юго-восточный ветер в порывах до 10-15 м/с, видимость ухудшится до 1 км и менее, на дорогах будут снежные заносы, нижний край облачности понизится до 90 метров, - рассказали в метеобюро «Фобос». - Температура повысится ночью до -13 градусов, днем -8 градусов.

В субботу, по прогнозам синоптиков, в Москве выпадет около 10 см снега, а в воскресенье еще около 12 см снега. Если обильный снегопад в реальности будет идти, не прекращаясь 45 часов, то выпадет почти половина месячной нормы.

К снегопаду уже подготовилась авиакомпания "Аэрофлот" - отменила более 130 рейсов, изменила время вылета по более 150 рейсам.

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января, - говорят официально в авиакомпании.

Самолеты не полетят 26 января в Омск, Рим, Бухарест, Прагу, Ереван и другие города, не будут лететь самолеты в Москву из Сочи, Иркутска, Волгограда, Милана и других городов - всего в этот день отменили 68 рейсов. Подобная ситуация будет и 27 января - отменили 63 рейса (вылет и прилет в Шереметьево). Внимательными должны быть и остальные пассажиры "Аэрофлота" - прежде, чем выезжать в аэропорт, лучше проверить на официальном сайте компании не изменили ли время вылета по вашему рейсу, ведь 26 и 27 января в список попал 151 рейс.

Почему из-за погоды приходится отменять рейсы или менять время вылета? Объяснение этому не только - снег, но и борьба с ним. Авиакомпаниям приходят извещения (НОТАМ) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов. В документе обычно указывается, что количество взлетов и посадок ограничено, так как в аэропортах необходимо будет проводить чистку полос, обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью, а это все время. Если рейсы не отменить, то произойдет скопление бортов и будет хуже для пассажиров - начнутся многочасовые задержки рейсов, людям придется часами сидеть либо в салоне самолетов, либо пассажиры задержанных рейсов начнут накапливаться в терминалах. А дальше еще интереснее - отмены и задержки рейсов начнутся банально из-за того, что выйдет рабочее время экипажа (пилотов и стюардесс). В аэропорте будет коллапс.

Но, например, в данной ситуации "Аэрофлот" пошел на опережение, изменив расписание. В эти выходные количество взлетно-посадочных операций должно соответствовать текущей пропускной способности "Шереметьево". Пассажиров отмененных рейсов заранее начали информировать, чтобы они не приезжали в аэропорт и не сидели там сутками, а значит и коллапса в терминалах не будет.

Готовятся к снежным заносам на железной дороге, водителей авто просят брать с собой лопаты, а коммунальщики уже посыпают реагентами тротуары города.

- Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок как на радиальных линиях железной дороги, так и на Московском центральном кольце, - сообщили в пресс-службе МЖД. - В течение дня будут курсировать более 60 единиц снегоочистительных и пневмообдувочных машин. В уборке примут участие около 2000 железнодорожников.

- Ждем сильный снег, метель, гололед и ветер 12-17 м/с. Проверьте щетки и лопаты в багажнике. Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И дорожный патруль вам в помощь, - предупреждают в столичном ЦОДД.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

- В воскресенье, 27 января, продолжит вьюжить, снегопады примут обложной характер, прогнозируется еще около 12 см снежного покрова дополнительно сверху, ночная температура повысится до -5 градусов, днем до -1 градуса, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Снег будет идти и в ночь на понедельник, 28 января. И только днем погода постепенно наладится.