В Швеции известный спортсмен убил детей и себя в прямом эфире в Facebook

Чудовищная, не укладывающаяся ни в какие рамки трагедия, произошла в Швеции. 50-летний Самуэль Рен, чемпион в конном спорте, убил двух своих сыновей и покончил жизнь самоубиством, транслируя все происходящее на свою страницу в Facebook. Драма произошла в маленьком городке Сала в округе Вестманланд на вилле спортсмена. В среду вечером, в 21:24 поступил звонок в полицию, очевидцы сообщили о криках и выстрелах на вилле. Когда туда прибыли полицейские, они нашли трех убитых: самого спортсмена и его двух детей. Сначала подумали, что они стали жертвами нападения. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы восстановить картину преступления. Оказалось, что Сэмюэль Рен все происходящее транслировал в прямом эфире Facebook. До этого он разместил пост, где объявил: «Я скоро буду вместе с родителями». И объяснил, что он до сих пор глубоко скорбит после смерти отца и матери, и что до сих пор не восстановился от разлуки с женой.

Рен убил двух своих сыновей и покончил c собойФото: Facebook

Самое страшное, что это была не обычная дата, а день рождения его бывшей жены Корин. После расправы надо собственными сыновьями спортсмен отправил бывшей фото ребят с подписью «С днем рождения», и затем продолжил трансляцию в Facebook. Это была шокирующая жуткая исповедь. Сидя на краю своего бассейна, Самуэль Рен рассказывал, что убил детей, а также сообщил, что он оплатил счета и покормил собаку, а затем покончил с собой.

Спортсмен жаловался на депрессию после смерти родителей и развода с женойФото: Facebook

Сейчас все видео и посты удалены из Facebook по требованию полиции, но подробности откровений Рена расползаются по сети в пересказах зрителей, смотревших эфир.