2019-01-26T21:40:04+03:00
Спорт

Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая видеотрансляция пресс-конференции после боя

После боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер пройдет пресс-конференция [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Емельяненко.Федор Емельяненко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая онлайн-трансляция Bellator 214

Бой Федор Емельяненко – Райан Бейдер обещает стать новой вехой в истории смешанных единоборств. Российский боец после этого боя на Bellator 214, скорее всего, уйдет на покой. Победитель боя Федор Емельяненко – Райан Бейдер будет объявлен в октагоне сразу же после его завершения по решению судей. Победителю достанется чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

На сайте KP.RU пройдет прямая видеотрансляция пресс-конференции после боя Федор Емельяненко – Райан Бейдер.

Фёдор Емельяненко - Райн Бейдер: пресс-конференция по результатам боя в турнире Bellator 203 .В Лос-Анжелесе состоялся финальный бой между двумя тяжеловесами смешанных единоборств MMA. Итоги поединка мировой звезды Федора Емельяненко и действующего чемпиона Bellator американца Райана Бейдера

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