Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая видеотрансляция пресс-конференции после боя

Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая онлайн-трансляция Bellator 214

Бой Федор Емельяненко – Райан Бейдер обещает стать новой вехой в истории смешанных единоборств. Российский боец после этого боя на Bellator 214, скорее всего, уйдет на покой. Победитель боя Федор Емельяненко – Райан Бейдер будет объявлен в октагоне сразу же после его завершения по решению судей. Победителю достанется чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

На сайте KP.RU пройдет прямая видеотрансляция пресс-конференции после боя Федор Емельяненко – Райан Бейдер.