2019-01-27T07:49:49+03:00
Спорт

Итог боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер: американец отправил Емельяненко в нокаут в первом раунде

Поединок продолжался чуть больше минуты
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Фото: ТАССФедор Емельяненко и Райан Бейдер. Фото: ТАСС
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В ночь с 26 на 27 января в американском городе Инглвуд, штат Калифорния, на арене "Форум", прошел очередной бой Федора Емельяненко. Великий российский боец смешанного стиля встречался в финале Гран-При Bellator с американцев Райаном Бейдером. Эта встреча, как говорили, обещала стать последней в карьере Емельяненко.

Бой Емельяненко и Бейдера стал главным событием вечера в турнире Bellator 214. Но до него были "разогревочные" бои. И в зале "Форума" было немало звездных гостей. Например, на первый поединок главного карта Аделя Альтамими выводил лично известный фанат боев смешанного стиля - голливудский актер Крис Пратт. Он весь поединок сидел в углу "своего" бойца и был приглашен в октагон после победы. А в зале же за этим всем следил известный рэпер Икзибит.

Для Федора Емельяненко этот бой стал 45-м в карьере. До встречи с Бейдером у россиянина было 38 побед, из них 14 - нокаутом, 5 поражений, 1 бой признан несостоявшимся. Карьера у Емельяненко - колоссальна! Свои первые бои он провел в 2000 году, делая перерыв с 2012 по 2015 годы.

На пути к финалу с Бейдером Федор Емельяненко одержал две победы - над Фрэнком Миром в четвертьфинале и Чейлом Сонненом в полуфинале. И после того, как Емельяненко в полуфинале одержал победу, то состоялась "битва взглядов" между ними Райаном Бейдером. В турнирной сетке тяжелого дивизиона Емельяненко был единственным русским, остальные 7 соперников - американцы. Но в итоге к финалу дошли только два бойца - Федор Емельяненко и Райан Бейдер.

Однако же, яркого и долгого боя не вышло. 42-летний Федор Емельяненко уже на первой минуте боя был отправлен в нокаут. Потеряв равновесие, российский боец пропустил удар, а потом добивающий удар от Бейдера стал роковым. Итог боя - поражение Емельяненко.

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