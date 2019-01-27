2019-01-27T13:19:59+03:00
Спорт

Алина Загитова отдала подаренные ей фанами игрушки с чемпионата Европы в детский дом

Фигуристка поблагодарила своих фанатов за поддержку на турнире в Минске
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова на чемпионате Европы в Минске.Алина Загитова на чемпионате Европы в Минске.Фото: REUTERS
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Российская фигуристка Алина Загитова у себя в личном Инстаграме выложила трогательный пост. На фото - она в окружении всех тех игрушек, которые подарили ей на чемпионате Европы фанаты. Они просто завалили лед мягкими презентами спортсменке после ее выступления в произвольной программе. Загитова, которая на время подготовки к чемпионату Европы полностью отказалась от соцсетей, поблагодарила всех за поддержку.

- Мои первые и дорогие мне медали, золото и серебро в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне , Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за "плюшевый флешмоб" на льду - ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами, - подвела итог турниру российская фигуристка.

azagitovaazagitova
Алина Загитова в окружении игрушек
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- Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение, - уточнила судьбу подарков от фанатов с чемпионата Европы по фигурному катанию.

Напомним, что на этом чемпионате Европы по фигурному катанию Алина Загитова выиграла короткую программу. Однако же в произвольной допустила ряд ошибок. За первое выступление она получила малую золотую медаль. А по итогам двух выходов на лед - удостоилась серебра. Которое она "разменяла" после золота на чемпионате Европы 2018 года в Москве, где она обыграла Евгению Медведеву.

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