Теперь официально: Лобода, Пелагея и Шиловская появятся в шоу «Голос. Дети»

Как и было обозначено в январском «сливе», украинская певица Светлана Лобода впервые вошла в состав вокальных тренеров проекта «Голос.Дети».

Вечером 27 января продюсер шоу Юрий Аксюта в прямом эфире специальной трансляции назвал имена троих наставников шестого сезона: Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы.

Дмитрий Нагиев на сцене телешоу "Голос.Дети" с юными конкурсантами. Фото Максим Ли

«Голос. Дети» в таком формате вслед за обновлением «взрослой» версии проекта тоже станет своего рода перезагрузкой. Ведь две дамы еще ни разу не конкурировали в шоу друг с другом, сидя в красных креслах.

Очевидно, создатели проекта выбрали Светлану Лободу в тренеры для детей по тому же принципу, что и Сергея Шнурова — она, как бы это странно не прозвучало, дико популярна, катается по гастрольным турам и собирает полные залы.

Светлана Лобода впервые вошла в состав вокальных тренеров проекта «Голос.Дети».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добрую тетушку Пульхерию, как зовет ведущий Дмитрий Нагиев Пелагею, можно отнести к ветеранам детского «Голоса»: певица отработала три сезона проекта. Этот станет четвертым.

Ну, а Валерий Меладзе будет уравновешивать женское царство — наверняка организаторы усадят артиста в кресло между двумя блондинками.

Что из этого получится, понять сложно. Судя по предварительным откликам зрителей (https://www.kp.ru/daily/26930/3980718/), далеко не все в восторге от такого состава судей. Хоть Светлана Лобода и наставляла детей украинской версии шоу «Голос», в России на телевидении певица практически не работала. Сложно представить Лободу и в качестве вокального тренера. С другой стороны, у Светланы есть две дочери, поэтому с детьми общий язык певица как-никак должна найти.

Кстати, помогать ведущему — бессменному Дмитрию Нагиеву — в этом году станет актриса Аглая Шиловская (до этого соведущими детского «Голоса» были Наталья Водянова, Агата Муцениеце, Светлана Зейналова, Валерия Ланская и Шиловская и сама немного поет: Аглая пыталась попасть в третий сезон «Голоса», но провалила слепые прослушивания, неудачно спев хит House Of The Rising Sun в аранжировке Кристины Агилеры. Провал стал импульсом для актрисы — она появлялась чуть ли не во всех программах Первого канала — проектах «Театр эстрады», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером», «Угадай мелодию», «Вечерний Ургант» и концерте «Новогодняя ночь на Первом». Теперь вот и до детского «Голоса» дело дошло.

Актриса Аглая Шиловская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- И сейчас я очень рада, что не прошла в шоу «Голос», - объяснила «КП» Шиловская. - Ведь тогда у меня не было бы ни проекта «Театр эстрады», ни шоу «Точь-в-точь». Поначалу я хотела взять реванш: прийти на «Голос» в следующем году и показать, что я умею. Потому что во время слепых прослушиваний я спела, мягко говоря, неидеально. Но я и предположить не могла, что выступления придется ждать 10 часов. Никого не виню — виновата сама, психологически не выдержала этого. Считаю, что «Голос» — это ошибка в моей биографии.

Съемки шестого сезона детского «Голоса» начнутся со дня на день, а в эфире Первого канал проект появится в феврале.