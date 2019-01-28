Лунный календарь на февраль 2019

1 февраля, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Начинаем новые дела. Отправляемся в путешествия, открываем бизнес.

Все сложится и в романтических отношениях: день идеален для любовных свиданий.

Именинники: Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва, Федор, Феодосия.

2 февраля, суббота

28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Приступайте к покупкам и сделкам с недвижимостью.

Тем, кто следит за здоровьем, благоприятно проводить очищение организма и начинать курсы массажа.

Именинники: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма.

3 февраля, воскресенье

29-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Увы, успеха ждать от дел, начатых сейчас, не приходится. Поэтому куда как продуктивнее будет заняться генеральной уборкой или же провести время в компании близких людей.

Именинники: Агния, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Илья, Максим.

4 февраля, понедельник

30-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Ограничьте контакты и общение: день трудный и подходит больше для подведения итогов, размышления, а не для действий.

Именинники: Агафон, Анастасий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

5 февраля, вторник

1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Водолее.

В этот день мало энергии. Не планируйте много. Особое внимание уделите питанию. Еда должна быть свежая и легкая. Не перегружайтесь физически.

Именинники: Геннадий, Евдокия, Екатерина, Климент, Серафим, Федор, Феоктист.

6 февраля, среда

3-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Продуктивный день, наполненный энергией. Повести его надо в работе, встречах и переговорах. Однако не забываем про повышенный уровень агрессии и держим эмоции под контролем.

Именинники: Анастасий, Вавила, Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля, четверг

4-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Благоприятный день. Имеет смысл заняться своим здоровьем, сделать полезные и приятные для себя вещи.

А вот денежные операции отложите на другие дни.

Именинники: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

8 февраля, пятница

5-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Главные характеристики дня — неспешность и рутина. Не ждите откровений и открытий. А посему, займитесь тем, что ничем нельзя испортить.

Именинники: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля, суббота

6-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День раздачи долгов. И это не только про деньги, но и обязательства, обещания.

Хорошо заниматься растениями и планировать весенние огородные работы.

Именинники: Дмитрий, Иван, Петр.

10 февраля, воскресенье

7-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Идеальное время для путешествий, экскурсий и продолжительных прогулок. Творческих людей ждет особое вдохновение. И помните, сегодня — только хорошее настроение, только положительные эмоции.

Именинники: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

11 февраля, понедельник

8-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Символ дня — птица Феникс. Все испытания, что предстоит пройти сегодня, будут во благо. Они позволят отделить зерна от плевел, истинное от наносного, закалят и умудрят.

Именинники: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля, вторник

9-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Нелегкий день. Придется «наступать на горло» собственной песне и отказываться от соблазнительных предложений. Но это будет правильный выбор.

Сейчас категорически нельзя пасовать перед трудностями. Проблему надо не маскировать, не откладывать, а решать самым кардинальным образом. В противном случае, образуется настоящая лавина неприятностей.

Именинники: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Климент, Максим, Пелагея, Петр, Рустик, Степан, Федор.

13 февраля, среда

10-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Не нарушайте правил, традиций. Следуйте привычному алгоритму. Этот день насыщен энергией. С одной стороны, это даст отличный заряд работоспособности, активности. С другой — породит конфликты.

Именинники: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

14 февраля, четверг

11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Только четкое представление цели принесет успех. Не распыляйтесь по мелочам и не ленитесь: сила энергии такова, что она найдет выход в другом, не самом приятном виде. Тяжелый добросовестный труд — спасение. День идеален для сложных амбициозных начинаний.

Именинники: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

15 февраля, пятница

12-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День общения с мудрыми, опытными людьми. Стоит остановиться в своем вечном беге и задать себе самые важные вопросы, порассуждать о своем бытии и определиться с планами на будущее. Но активных действий пока не начинайте.

16 февраля, суббота

13-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

У дня ярко выраженная мистическая особенность. Вероятны встречи с людьми, о которых вы думали. Скорее всего, удастся найти ответы на вопросы, беспокоящие в последнее время. Интуиция будет на высоте и это тоже поможет в принятии важных решений.

Именинники: Анна, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен, Симон, Тимофей.

17 февраля, воскресенье

14-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Яркий мощный день. Он требует к себе особого отношения. Отдыхать не придется, ну если только очень активно. Сейчас можно заниматься трудными делами, тяжелой физической работой, коллективным трудом (например, помогать кому-то всем миром в строительстве, уборке, благоустройстве). Есть шанс внести коррективы в то, что кажется не идеальным.

Именинники: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Федор, Феоктист, Юрий.

18 февраля, понедельник

15-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Мощный день с очень сильным влиянием Луны. Следует быть осторожным со словами, выражениями, мыслями и желаниями. Помните, мысль материальна. Высказывание как раз про этот день. Проведите эти лунные сутки активно и праведно.

Именинники: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

19 февраля, вторник

16-й лунный день. Полнолуние в Деве

Не можно, а вот прямо-таки, следует выдохнуть, перевести дух и расслабиться. Оградите себя от принятия важных решений, споров, разногласий. Только спокойствие, только радость. Душе и телу необходима подпитка сил физических и моральных.

Именинники: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Кристина, Юлиан.

20 февраля, среда

17-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Несмотря на середину недели — это лучший день для отдыха и веселья, приятных встреч и расслабления. С работой вряд ли что получится. Если только в первой половине дня.

Именинники: Александр, Алексей, Лука, Петр.

21 февраля, четверг

18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Сегодня мироздание очень чутко реагирует на наш настрой. Все, что происходит вокруг, — это «слепок» с нашей души. А посему стоит отправлять в мир только положительные эмоции и улыбки. Если настроение не из лучших, лучше не приступайте к важным судьбоносным делам.

Именинники: Александр, Андрей, Захар, Макар, Никифор, Петр, Поликарп, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

22 февраля, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Хороший день, располагающий к вдумчивой, кропотливой работе. Смело беритесь за дела, требующие высокой концентрации и логики.

Идеальный момент, чтобы примириться с врагами и простить им все пригрешения.

Именинники: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкрат, Петр.

23 февраля, суббота

20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Следует завершить начатые дела, иначе они не будут давать хода остальным начинаниям.

Не переутомляйтесь и будьте внимательные к своему рациону питания. Не следует нагружать печень жареным, жирным и алкоголем.

Именинники: Аким, Анастасий, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Валериан, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр, Пимен, Прохор, Семен.

24 февраля, воскресенье

20-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

День анализа своих достижений, страхов и планов. В то же время, благоприятно браться за строительство, вступать в брак, отправляться в путешествие.

Постарайтесь отнестись к окружающим с пониманием и любовью. Снобизм и заносчивость все погубят.

Именинники: Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Федора.

25 февраля, понедельник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Символ дня — крылатый конь Пегас. Это значит, что творческих людей посетит вдохновение. Появятся недюжинные силы для воплощения своих креативных задумок.

Всем остальным также следует сейчас при решении сложных задач искать необычные творческие подходы.

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля, вторник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Отличный день, чтобы отправиться в командировку или путешествие. Вояж сулит не только массу приятных впечатлений, но и выгодных приобретений. В первую очередь, речь, конечно, о встречах с интересными людьми. Эти встречи, волне вероятно, могут стать судьбоносными.

Именинники: Анисим, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Светлана, Семен, Сильвестр, Степан, Тимофей.

27 февраля, среда

23-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Как и все энергетически насыщенные дни, этот также обладает высоким темпом и некоторой агрессией. Останавливаться сегодня ни в коем случае не стоит. Так что планируйте массу не самых сложных дел, задач и приступайте к их решению и воплощению.

Именинники: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор.

28 февраля, четверг

24-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

День под знаком интеллекта. Сейчас благоприятно получать новые знания, умения, а также решать важные задачи, требующие особого подхода и мысли.

Для занятий физическими нагрузками — идеальный момент.

Хороший день для того, чтобы заняться своими растениями, сделать посадки и распланировать свой посевной сезон, приобрести все необходимое для этого.

Именинники: Алексей, Анисим, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Никон, Пафнутий, Петр, Семен, София.

Благоприятные дни для посадки растений: 6, 7, 11, 12, 13, 14: 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля.