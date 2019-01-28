2019-01-28T12:54:08+03:00
Звезды

Бывшая жена Башарова заявила о пропаже мужа

По словам Екатерины Архаровой, Артём Илясов исчез в минувшую субботу
Алина ЧЕРНОВА
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Екатерина Архарова с супругом Артемом.Екатерина Архарова с супругом Артемом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова (бывшая жена Марата Башарова, которая первой публично заявила о том, что артист поднял на неё руку) вышла замуж за управляющего одного из столичных ресторанов Артема Илясова. Недавно супруги открыли совместный бизнес - семейное кафе «Раиса Захарна». Собственно, выйдя за порог этого заведения в минувшую субботу, муж Екатерины Архаровой бесследно исчез.

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Любимушка! Сегодня ты стал на год взрослее. Только благодаря тебе, я узнала, что такое любить и быть любимой по настоящему.
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- Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! -написала в своём Инстаграме бывшая жена Башарова.-26-го января в райне 19-00 вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: Можайский вал, 6. метро «Киевская») и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала в последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Дома, на работе или у друзей не появлялся. Рост приблизительно -185 см. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно- синие джинсы, замшевые тёмно - синие ботинки. Сверху была дублёнка темно- синего цвета с серебристыми лацканами, бледно - сиреневый шарф. Ездит на чёрном джипе BMW 5. Если кто-то знает, где он или может вспомнить, когда его видел, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей!

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SOS!!! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж!
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Актриса пока не комментирует семейное ЧП в прессе.

- Надо заявление в полицию подать! Ещё есть поисковый отряд Лиза Алерт! Очень профессионально ищут людей, - посоветовала Архаровой актриса Алика Смехова.

- Иду писать заявление в полицию, - ответила Архарова.

Плюс Екатерине посоветовали отсмотреть вместе с полицейскими камеры наблюдения у ресторана, чтобы выяснить, куда мог уехал ее муж.

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