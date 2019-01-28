2019-01-28T15:32:24+03:00
Звезды

Селин Дион сверкнула обвисшей грудью рядом с молодым женихом

50-летняя певица демонстрирует откровенные наряды и нового возлюбленного
Ольга ЛИБГАРДТ
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Селин Дион появилась в смелом наряде на Неделе моды в Париже.Селин Дион появилась в смелом наряде на Неделе моды в Париже.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирно известная певица Селин Дион появилась на Неделе моды в Париже. 50-летняя звезда в сопровождении молодого возлюбленного Пепе Муньосе предстала на публике в комбинезоне от Alexandre Vauthier, явив миру болезненную худобу и обвисшую грудь.

Кто бы мог подумать, что наряд за 3,4 тысячи долларов сыграет со знаменитостью злую шутку. Вырез, который, например, идеально бы подошел Ким Кардашьян с ее пышным бюстом, только подчеркнул чрезмерную худобу Селин.

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Внешний вид певицы и ее обвисшая грудь шокировали поклонников
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Внешний вид певицы и ее обвисшая грудь шокировали поклонников: "Заставьте ее поесть, пожалуйста!", "Это уже явно перебор, может быть, пора обратиться к врачу?", "Ну она и доходяга".

Селин Дион и ее спутник Пепе Муньос. Фото: EAST NEWS

Селин Дион и ее спутник Пепе Муньос.Фото: EAST NEWS

Многие переживают за здоровье знаменитости. В 2016 году она похоронила 74-летнего супруга Рене Анжелила, который умер от рака, а через два дня в мир иной отошел и брат артистки Даниэль. И тоже причиной безвременной кончины мужчины стала онкология.

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Пепе Муньосе младше Селин Дион на 16 лет
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Певица много раз говорила, что, несмотря на смерть мужа, считает себя замужней женщиной. Ведь она знала и любила Рене с 12 лет и сложно пережила эту потерю.

Отрадно, что спустя два года Селин Дион смогла оправиться от горя, закрутив роман с молодым танцором Пепе Муньосе. Мужчина младше исполнительницы хита My Heart Will Go On на 16 лет. Влюбленные часто появляются на светских мероприятих, не сводят глаз с друг друга и воркуют как голубки. А на одной из вечеринок Пепе позволил себе поправить платье Дион в области декольте.

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