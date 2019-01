Селин Дион сверкнула обвисшей грудью рядом с молодым женихом

Всемирно известная певица Селин Дион появилась на Неделе моды в Париже. 50-летняя звезда в сопровождении молодого возлюбленного Пепе Муньосе предстала на публике в комбинезоне от Alexandre Vauthier, явив миру болезненную худобу и обвисшую грудь.

Кто бы мог подумать, что наряд за 3,4 тысячи долларов сыграет со знаменитостью злую шутку. Вырез, который, например, идеально бы подошел Ким Кардашьян с ее пышным бюстом, только подчеркнул чрезмерную худобу Селин.

celinedion Внешний вид певицы и ее обвисшая грудь шокировали поклонников

Внешний вид певицы и ее обвисшая грудь шокировали поклонников: "Заставьте ее поесть, пожалуйста!", "Это уже явно перебор, может быть, пора обратиться к врачу?", "Ну она и доходяга".

Селин Дион и ее спутник Пепе Муньос.Фото: EAST NEWS

Многие переживают за здоровье знаменитости. В 2016 году она похоронила 74-летнего супруга Рене Анжелила, который умер от рака, а через два дня в мир иной отошел и брат артистки Даниэль. И тоже причиной безвременной кончины мужчины стала онкология.

p.e.p.e.munoz Пепе Муньосе младше Селин Дион на 16 лет

Певица много раз говорила, что, несмотря на смерть мужа, считает себя замужней женщиной. Ведь она знала и любила Рене с 12 лет и сложно пережила эту потерю.

Отрадно, что спустя два года Селин Дион смогла оправиться от горя, закрутив роман с молодым танцором Пепе Муньосе. Мужчина младше исполнительницы хита My Heart Will Go On на 16 лет. Влюбленные часто появляются на светских мероприятих, не сводят глаз с друг друга и воркуют как голубки. А на одной из вечеринок Пепе позволил себе поправить платье Дион в области декольте.