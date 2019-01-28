2019-01-28T15:43:43+03:00
Политика

Большинство россиян против передачи Курил

Лишь каждый седьмой согласен отдать острова Японии
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Митинг ЛДПР у стен посольства Японии в Москве.Митинг ЛДПР у стен посольства Японии в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к судьбе Южных Курил - и в отечественной, и в японской прессе сейчас обсуждается подписание мирного договора между двумя странами на основе Декларации 1956 года, которая предполагала передачу Стране восходящего солнца острова Шикотан и островов Малой курильской гряды (Хабомаи).

Более трех четвертей опрошенных (77%) отрицательно отнеслись к возможной передаче нашей земли японцам. Еще 14% считают, что с несколькими небольшими островами из состава Курил можно было бы и расстаться. А 9% респондентов не смогли определиться со своей позицией — видимо, эти острова их не особо волнуют.

- Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов. Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение, - уверен гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

К слову, Владимир Путин после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ заявил, что любые предложения по подписанию мирного договора «должны быть поддержаны общественностью в обеих странах».

За и против

Большинство россиян против передачи Курил Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Большинство россиян против передачи КурилФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин и Абэ в двадцать пятый раз обсудили мирный договор и опять ни к чему не пришли

Премьер Японии Синдзо Абэ, спускаясь по трапу в аэропорту «Внуково», с тоской смотрел на московскую метель. Российский снег ему нравился намного меньше, чем японский, про который он вспоминал во время одной из встреч с Владимиром Путиным. Тогда в его родной префектуре президент и премьер любовались на выпавший ночью снег, и Абэ сильно вдохновился этим романтическим видом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Сенатор Людмила Бокова: Во Франции штрафы за фейки до 45 тысяч евро и уголовная ответственность
Член Совфеда, которая вместе с коллегой Андреем Клишасом инициировала законопроекты о борьбе с ложной информацией и с оскорблением символов госвласти, дала комментарий «КП»
Новости 24
МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию
После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный
На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога
Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки за кражу картины
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник
Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро
Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде
Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"
Найденная после похищения картина Куинджи не будет выставляться в Третьяковке
Россияне стали чаще совершать операции в интернет-банках
МВД: на россиян за границей оказывают давление ради компромата
Медведев заявил о выделении почти 1,6 млрд рублей на проект самолета МС-21
Названы самые полезные для сердца продукты
ФРИИ предложил разрешить гражданам заработать на своих персональных данных
В NASA предлагают последний вариант спасения марсохода Opportunity
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Россия выполнила план по продаже оружия за рубеж в 2018 году
В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками
Индекс Мосбиржи установил рекорд, обновив исторический максимум
Эксперт оценил заявление депутата Рады о газовом договоре с Россией
Дмитрий Песков высказался об охране Третьяковки
Гуайдо попросил Мэй не возвращать Мадуро золото Венесуэлы
Кремль не планирует контактировать с оппозиционным лидером Венесуэлы
Полиция Москвы задержала подростка, который пять раз "минировал" школу
Абэ назвал условия мирного договора и соглашения по Курилам
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие выходные
В США начато расследование в отношении Nissan