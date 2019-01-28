Большинство россиян против передачи Курил

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к судьбе Южных Курил - и в отечественной, и в японской прессе сейчас обсуждается подписание мирного договора между двумя странами на основе Декларации 1956 года, которая предполагала передачу Стране восходящего солнца острова Шикотан и островов Малой курильской гряды (Хабомаи).

Более трех четвертей опрошенных (77%) отрицательно отнеслись к возможной передаче нашей земли японцам. Еще 14% считают, что с несколькими небольшими островами из состава Курил можно было бы и расстаться. А 9% респондентов не смогли определиться со своей позицией — видимо, эти острова их не особо волнуют.

- Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов. Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение, - уверен гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

К слову, Владимир Путин после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ заявил, что любые предложения по подписанию мирного договора «должны быть поддержаны общественностью в обеих странах».

За и против

Большинство россиян против передачи КурилФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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