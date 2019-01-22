Путин и Абэ в двадцать пятый раз обсудили мирный договор и опять ни к чему не пришли

Премьер Японии Синдзо Абэ, спускаясь по трапу в аэропорту «Внуково», с тоской смотрел на московскую метель. Российский снег ему нравился намного меньше, чем японский, про который он вспоминал во время одной из встреч с Владимиром Путиным. Тогда в его родной префектуре президент и премьер любовались на выпавший ночью снег, и Абэ сильно вдохновился этим романтическим видом.

Любоваться на снег в Москве можно сколько угодно, но Путин предпочел сразу перейти к делу.

- Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии завернул к нам, в Москву, - поскромничал Путин. Для премьера Японии разговор о заключении мирного договора с Россией намного важнее поездки в Давос. - Наши коллеги в предварительном плане работали по очень многим направлениям, по линии экономики, по линии министерств иностранных дел, работали над вопросами мирного договора.

В том, что президент России обращался к гостю на ты, как к старому другу, можно было усмотреть хороший знак для японцев.

- Сегодня я думаю обсудить вопросы заключения мирного договора, как следует, с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе, - заявил Абэ. - Кроме того, я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международным проблемам в целях развития двусторонних отношений в широких областях.

О судьбе островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи вслух не было сказано ни слова, но никто не сомневался, что это было главной темой переговоров. Журналисты сбились со счета — какой это визит Абэ в Россию? Некоторые насчитали уже 25, некоторые больше, но факт оставался фактом — премьер Японии с упорством самурая не отступает от своего.

Спустя три часа после начала переговоров Путин и Абэ вышли к прессе, и прорыва действительно не случилось. Даже качественного рывка в экономических отношениях двух стран не произошло, по мнению обоих лидеров.

- Мы обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени, - подтвердил президент России. - Впереди кропотливая работа по формированию условий по выходу на взаимоприемлемые решения. Задача — обеспечить долгосрочные развития российско-японских отношений на качественном уровне. Решения должны быть приняты народами наших стран и поддержаны общественностью.

После выхода Путина и Абэ к журналистам стало ясно: прорыва в российско-японских отношениях не произошло.Фото: REUTERS

Синдзо Абэ не выглядел ни разочарованным, ни сияющим. В конце концов у него за плечами был многолетний опыт подобных встреч.

- Мы обсудили мирный договор, ничего не утаивая друг от друга, - сказал премьер Японии. - Приветствуем, что началось конкретные переговоры, и дали указания, чтобы в течение месяца наши министры провели новые раунд. Решить вопросы спустя 70 лет после войны непросто, но мы должны это сделать.

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