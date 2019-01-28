В Новой Москве задержали подростка, который за три недели пять раз «минировал» свою школу

В Новой Москве фигурантом уголовного дела стал девятиклассник. Местные полицейские задержали 15-летнего «телефонного террориста», который весь январь «минировал» свою школу в поселении Кленовское.

Таких звонков за три недели было целых пять штук. Всегда одно и то же: анонимный звонок о заложенной в здании бомбе, на место срываются сотрудники полиции, МЧСники, кинологи с собаками. Детей эвакуируют. Несколько часов обследуют школу... В итоги ничего опасного, слава богу, не находят.

- Телефонный террорист использовал сим-карты, купленные с рук у одного из московских вокзалов, поэтому засечь его удалось не сразу, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Но в итоге полиции все-таки удалось вычислить хулигана. Оказалось - 15-летний ученик той же школы.

- После задержания подросток заявил, что просто хотел пошутить и сорвать контрольные работы, к которым не был готов, - отметил источник.

Шутку не оценили. В УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В самой легкой квалификации это штраф до 500 тысяч рублей. Платить штраф могут обязать родителей «шутника».

Арестовывать подростка не стали.

- Пока с родителей подростка взято обязательство о присмотре над несовершеннолетним подозреваемым, - сообщили в пресс-службе московской полиции.

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