Все меньше японцев надеются на возвращение курильских островов

Японцы разделились на два лагеря по решению вопроса Курильских островов. Популярное местное издание «Никкэй» опубликовало опрос, согласно которому 46% жителей считают, что подписанию мирного договора с Россией должно предшествовать решение территориального вопроса. 42% японцев настаивают на противоположном - то есть сначала мирный договор, и только потом решение вопроса спорных территорий.

При этом есть еще 10% респондентов, уверенных, что Токио не должен ничего требовать от Москвы. И этот процент увеличился по сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного в ноябре прошлого года.

С каждым месяцем японцы все меньше верят, что северные территории отойдут им. Только 27% считают, что Токио следует добиваться возвращения всех четырех островов — Шикотана, Хабомаи, Итурупа и Кунашира. Но и их число снизилось по сравнению с ноябрем на 6%.

41% респондентов надеются получить хотя бы два острова - Шикотан и Хабомаи.

В Россие же 77% участников опроса, проводимого ВЦИОМ, выступили против передачи южных островов Курильской гряды. На передачу согласны лишь 14% опрошенных. Эти же люди предлагают пойти на такой шаг прежде всего ради заключения мирного договора с Японией.

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