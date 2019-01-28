Как выглядит Нина Русланова после инсульта

Актриса Нина Русланова стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Советская и российская актриса после перенесенного инстульта с трудом говорит.

Артистка пришла в студию в сопровождении дочери Олеси. Звезда советского кино на съемках шоу Бориса Корчевникова отметила, что привыкла к трудностям и не сдается.

Нина Русланова. Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

Она не знает ни своих настоящих имени и фамилии, ни настоящего дня рождения. Знает лишь то, что назвали ее в честь популярной в те годы певицы Лидии Руслановой. В детстве Нине Руслановой пришлось сменить несколько детских домов. Она получила профессию штукатура, потом судьба привела ее в театральный вуз в Харькове. Вскоре будущая звезда оказалась в Щукинском училище. В Москве ей приходилось подрабатывать уборщицей в поликлинике.

Первым мужем Нины Руслановой был юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. Супруги познакомились в театре. Геннадий увидел Нину на сцене и влюбился. Врачи запрещали Руслановой рожать, но она пошла на риск. "На седьмом месяце мне сказали, что у меня порок сердца, что я должна выбрать либо свою жизнь, либо жизнь дочери. Я подписала бумагу, что в случае летального исхода спасать дочь. Я готова была умереть ради ребенка", - рассказала Русланова. В итоге на свет появилась прекрасная и здоровая девочка.

Артистка отметила, что из-за работы на семью времени совсем не оставалось. В начале 90-х ее брак распался. Дочь знаменитости поведала, что, несмотря на развод, родители не перестали общаться.

Нина Русланова знакома зрителям по своим ярким ролям в таких фильмах, как "Афоня", "Завтра была война", "Тени исчезают в полдень", "Зимняя вишня", "Хрусталев, машину!", "Цыган". Последние годы Русланову подводит здоровье. В 2009 году у нее случился сердечный приступ, после она пережила операцию на сердце. В 2014 году актриса вновь попала в больницу - на этот раз с инсультом.