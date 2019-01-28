Лазареву на Евровидении подложили фрика

На Евровидение едет новая Кончита Вурст. На сей раз андрогина - человекa с внешними признаками обоих полов - отправляет Франция. 19-летний Билал Хассани выступает в женском образе.

"Ну и скажите мне на милость, как быть? Сергею Лазареву с Филиппом Киркоровым подложили очередного фрика. А если они реально поедут на конкурс, пытаться соперничать с такими персонажами? Это, наверное, как раз и есть один из представителей тех пресловутых шести полов, о которых так беспокоятся в ПАСЕ и которых так ждут от России", - заявил "Комсомолке" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

iambilalhassani 19-летний Билал Хассани выступает в женском образе

Эксперт уверен, что толерантная Европа в очередной раз проголосует за "своего". "Даже представить трудно, насколько должен будет российский участник Евровидения прыгнуть выше головы, чтобы Билал Хассани остался позади. Вот когда видишь таких участников, в очередной раз задумываешься о том, а зачем мы вообще туда ездим", - негодует Манукян.

Для Евровидения андрогин записал песню "Король".В 2016 году молодой человек запел, является большим поклонником Кончиты Вурст

Билал Хассани, именуемый иконой французской ЛГБТ-молодежи, родился в Париже, но его семья родом из Марокко. В 2016 году молодой человек запел, является большим поклонником Кончиты Вурст. Бородатая Кончита победила на Евровидении в 2014 году в Копенгагене.

conchitawurst Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст

Для Евровидения-2019 Хассани записал песню "Roi" ("Король"). После того как стало известно, что юноша представит Францию на конкурсе, на него в соцсетях обрушился шквал негатива. Но он не унывает - Билал выразил уверенность, что его успех напрямую связан с яркой индивидуальностью.

iambilalhassani Билала Хассани называют иконой французской ЛГБТ-молодежи

В этом году международный песенный cмотр пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней "Игрушка" в 2018 году. Ранее организаторы официально огласили имена ведущих Евровидения. Среди них - 33-летняя израильская модель Бар Рафаэли, сценарист и известный в стране ЛГБТ-активист Асси Азар, телеведущий Эрец Таль и блогер Люси Аюб.