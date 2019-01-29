Тайна смерти Александра Македонского разгадана

Диагноз легендарному полководцу поставила Кэтрин Холл (Dr Katherine Hall) - медик из Университета Отаго (University of Otago), изложив его недавно в научном журнале The Ancient History Bulletin. Более популярно и коротко доводы исследовательницы приводит сайт университета и газета Daily Mail.

Александр Македонский, он же Александр III Великий — царь Македонии и по совместительству великий полководец, завоевавший чуть ли не половину мира, скоропостижно скончался в Вавилоне 10 июня 323 года до нашей эры. Не дожил несколько месяцев до 33 лет.

Смерть царя сопровождало чудо: его тело 6 дней - перед погребением - оставалось нетленным. Об этом свидетельствовал, к примеру, Плутарх — авторитетный древнегреческий писатель и философ, сочинивший «Сравнительные жизнеописания» - труд, в котором он воссоздал образы выдающихся политических деятелей Греции и Рима.

По мнению Кэтрин Холл, никакого чуда не было. Согласно поставленному ею диагнозу, полководец скончался от редкого неврологического заболевания, в результате которого был парализован. Недвижимое тело посчитали мертвым, хотя оно оставалось живым. Похоже, что еще живым полководца и похоронили, упрятав в саркофаг.

Точных исторических сведений о том, от чего на самом деле умер Александр Македонский, нет. Вот версии и плодятся - уже более двух тысяч лет. Их десятки.

Одни исследователи считают, что царя убили — скорее всего отравили. Возможно, случайно. Другие рассказывают, что он злоупотреблял вином и однажды «перепил» настолько, что пал от острого алкогольного панкреатита.

В числе версий, которые выдвигают медики, есть и малярия, и лихорадка Западного Нила, тиф, шистосомоз, рак, лейшманиоз и даже грипп и воспаление легких.

Заболел Александр Македонский в 32 года.

Синдром Гийена – Барре — такой диагноз поставила Александру Македонскому Кэтрин Холл. Этому заболеванию, как правило, сопутствуют поражение нервов и нарастающий обширный паралич. Предшествует же в большинстве случаев бактериальная инфекция, вызванная микробами Campylobacter pylori. От них часто возникает воспаление тонкого кишечника. А царь как раз жаловался на сильные боли в животе.

Охваченный параличом Александр, в итоге потерял сознание: умолк, не шевелился, ничего не чувствовал, дышал, но столь неразличимо, что казался мертвым. Таковым его и посчитали приближенные. А поскольку тлен, не смотря на жару, не охватывал тело, то Македонского стали обожествлять.

«..Все это время труп оставался чистым и свежим», - изумлялся Плутарх. Кэтрин Холл объяснила почему. Проверить ее гипотезу посредством анализов, увы, невозможно. Как и многие другие. Могила Алдександра Македонского до сих пор не найдена.

Чуть раньше ученые поставили диагноз фараону Тутанхамону. Подробнее об этом читайте 10 тайн Тутанхамона.