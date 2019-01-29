Идеальный пресс: Дженнифер Лопес показала, какой стала ее фигура после 4 дней отказа от сахара и углеводов

Казалось бы, Дженнифер Лопес - такой фанат тренировок и здорового образа жизни, что наверняка не ест ничего сладкого и вредного. Как бы не так! Оказывается, в жизни Джей Ло тоже есть место вкусняшкам. Именно поэтому 49-летняя поп-звезда и ее бойфренд, 43-летний бейсболист Алекс Родригес решили сесть на жесткую диету и на 10 дней отказаться от сахара и углеводов. Мало того, что пара решила худеть вместе, так еще и призвала к этому своих поклонников, запустив в соцсетях челлендж «Без сахара и углеводов».

- Мы клятвенно обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер десятидневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле? - объявил спортсмен поклонникам.

Спустя 4 дня после начала диеты певица похвасталась в Инстаграме первыми результатами. Дженнифер сделала селфи в спортивном костюме, запечатлев свой стальной пресс. Подтянутая талия, плоский живот — результат отказа от углеводов налицо.

- Четыре дня прошло. Чувствую себя немного лучше, - рассказала Дженнфет. - Кто со мной?

jlo Day 4 & feeling..... a lil better :) Who s with me? #10daychallenge #NoCarbsNoSugar

Вместе с тем, в Сториз исполнительница призналась, что отказ от сахара и углеводов дается ей не так-то легко — она постоянно чувствует себя голодной. Но певица уверена, что диета принесет ей пользу, поэтому твердо намерена продолжать. Поклонники вдохновились примером звезды и пишут в комментариях, что тоже попробуют обойтись без вредных углеводов. «Выкинула весь сахар из дома. Тяжело, но как подумаю, что он делает с моим телом...», - пишет одна из подписчиц звезды. «Такое тело требует заботы и огромной дсциплины», - уверена другая поклонница.

Фотографы подкараулили артистку у спортзала.Фото: EAST NEWS

То, что певица и в реальной жизни выглядит точь-точь, как на селфи, убедились папарацци. Фотографы подкараулили артистку у спортзала — она выходила после тренировки. Причем в том же самом наряде, что и на опубликованном в Инстаграме кадре — в спортивном бюстгальтере и цветных лосинах.

Выглядела при этом певица очень подтянутой, но не слишком-то веселой. То ли Дженнифер так изматывает чувство голода, то ли она просто не обрадовалась, увидев у порога папарацци. Хотя чего ей переживать по поводу внезапных вспышек камер? Выглядит певица потрясающе молодой и красивой— никто не дает ей ее 49 лет.

Выглядела при этом Лопес очень подтянутой, но не слишком веселой.Фото: EAST NEWS

Глядя на Лопес, легко верится, что все 10 дней она обойдется без сахара и прочих вкусняшек. У Джей Ло железная сила воли: сказала — сделала. Дженнифер проводит в спортзале немало времени — и может по праву гордиться своей фигурой. Обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.

Выглядит Дженнифер потрясающе - никто не дает ей ее 49 лет.Фото: EAST NEWS

Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика старения и прочих возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.